Saiba tudo sobre a captura do brasileiro que estava foragido nos EUA

A captura do brasileiro Danilo Cavalcante, que estava foragido nos Estados Unidos desde 31 de agosto, foi anunciada nesta quarta-feira (13) pelas autoridades policiais americanas. A Polícia da Pensilvânia realizou uma coletiva de imprensa para dar detalhes sobre a captura que ocorreu nesta manhã, por volta de 9h25.

Danilo, condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada na frente dos filhos, a maranhense Déborah Brandão, havia conseguido escapar da prisão de Chester County escalando as paredes. Desde então, começou uma operação de caça ao homem que envolveu cerca de 500 policiais e a participação do FBI. A recompensa oferecida por informações que levassem ao seu paradeiro era de 25 mil dólares, cerca de R$ 123 mil.

O governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, também detalhou o processo de captura do fugitivo e agradeceu que ninguém se feriu. "Nenhum tiro foi disparado durante a captura", informou o governador.

Operação

A população alertou as autoridades sobre o paradeiro de Danilo Cavalcante por volta de 1h da manhã desta quarta-feira. Policiais começaram a cercar a área para que ele não pudesse fugir. "Ele tentou se esconder em arbustos. Tínhamos um cão farejador e deixamos que ele o encontrasse", afirmaram as autoridades durante a coletiva de imprensa.

De acordo com a agência internacional AP, câmeras térmicas foram usadas na operação para identificar a temperatura corporal do fugitivo em meio aos arbustos. Danilo foi encontrado deitado sobre a arma que havia roubado na noite de segunda-feira (11). Acredita-se que ele decidiu se esconder naquele local após ouvir o barulho do helicóptero se aproximando.

Agentes com roupas camufladas cercam e algemam Danilo Cavalcante. (Reprodução/CBS News)

A rede CBS News divulgou imagens que mostram dezenas de agentes com roupas camufladas cercando o fugitivo já algemado, após 14 dias de buscas intensas. As imagens transmitidas pela televisão americana revelaram diversos veículos posicionados nas proximidades de South Coventry Township, ao norte do Condado de Chester.

Imagens que circulam na internet mostram Danilo de moletom cinza sujo de terra e, aparentemente, com um ferimento do lado direito do rosto. Um vídeo publicado nas redes sociais registrou o momento em que os agentes que participaram da operação se reuniram para tirar uma foto com o fugitivo capturado.

Outros vídeos mostraram Danilo tendo suas roupas rasgadas e sendo colocado dentro de uma viatura policial. Para protegê-lo do frio, ele foi coberto com uma manta térmica logo em seguida.

Depois de capturado, o brasileiro foi escoltado até um instituto da polícia onde será interrogado antes de ser levado a uma prisão federal para cumprir prisão perpétua. De acordo com investigadores, a Justiça ainda vai decidir se a fuga de Danilo lhe causará uma pena adicional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)