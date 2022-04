Resultado: Super Sete concurso 231 não foi sorteada nesta segunda-feira (11/04)

A Caixa Econômica emitiu um comunicado, on-line, informando que a modalidade Super Sete não seria sorteada hoje (11/04). A Insituição que comanda as Loterias não repassou os motivos pela alteração da data. Um novo sorteio para o concurso 231 foi agendado.

VEJA MAIS

Quando vai ser sorteada a Super Sete concurso 231?

De acordo com o comunicado do site oficial das Loterias Caixa, a Super Sete concurso 231 será sorteada na próxima quarta-feira (13/04), a partir das 20h, com transmissão, ao vivo, pelo canal do Youtube da Caixa.

Qual o prêmio da Super Sete concurso 231?

A modalidade Super Sete concurso 231 vai pagar, para quem acertar as sete colunas, um valor acumulado em R$ 400 mil.