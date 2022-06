Resultado da Lotomania, concurso 2327 de hoje, sexta-feira (17/06); o prêmio é de R$ 5,5 milhões

LOTÉRIA

Hoje (17/06) tem resultado da Quina, 5881? Loteria é adiada por conta do concurso de São João

Os números do resultado da Quina concurso 5881 vão ser sorteados a partir das 20h (horário de Brasília) do próximo sábado (25/06). O apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 200 milhões