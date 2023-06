Quina de São João: Caixa aumenta valor do prêmio para R$ 210 milhões; prêmio não acumula

A Caixa Econômica Federal aumentou o prêmio da Quina de São João, a ser realizada neste sábado (24). O valor saiu de R$ 200 milhões para R$ 210 milhões. O concurso 6172 da Quina será sorteado a partir das 20h. Esse é o maior prêmio da história dessa modalidade.

O aumento do valor do prêmio é devido ao grande volume de apostas para o concurso especial de São João. A transmissão será on-line, por meio do canal do Youtube da Caixa. Para participar, os apostadores podem buscar um centro lotérico ou fazer os bilhetes pela internet.

As aposta simples, marcando cinco dezenas das 80 disponíveis, custa R$ 2,50. Assim como nas outras edições, a Quina de São João não acumula. Se ninguém acertar às cinco dezenas, ganha quem fizer quatro e por ai vai.