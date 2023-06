Qual o valor do bilhete da Quina de São João? Veja quanto custa a aposta

A Quina de São João já tem data para ocorrer: sábado, dia 24 de junho. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode fazer uma aposta para o concurso 7162. O sorteio será a partir das 20h, com transmissão ao vivo no canal da Caixa, no Youtube.

Quem quiser apostar tem duas opções. A primeira é ir até os centros lotéricos do município onde reside e a segundo, por meio da internet, direto no site das Loterias Caixa. Veja qual o valor do bilhete da Quina de São João.

VEJA MAIS

Qual o valor do bilhete da Quina de São João?

Para fazer um bilhete simples, com cinco números, na Quina de São João, o apostador vai pagar o valor de R$2,50. Quanto maior a quantidade de números, com o máximo que 15 unidades, mais caro fica a aposta.

Qual o valor para jogar 8 números na Quina de São João?

É possível acrescentar uma quantidade maior de bolas em um único bilhete e aumentar as chances de levar o prêmio de R$ 200 milhões para casa, na Quina de São João de 2023. Para jogar 8 números, por exemplo, no concurso 7162, a pessoa pagaria R$ 140.

Confira a tabela de preço da Quina de São João:

5 números - R$ 2,50

6 números - R$ 15,00

7 números - R$ 52,50

8 números - R$ 140,00

9 números - R$ 315,00

10 números - R$ 630,00

11 números - R$ 1.155,00

12 números - R$ 1.980,00

13 números - R$ 3.217,50

14 números - R$ 5.005,00

15 números - R$ 7.507,00

Com quantos pontos ganham a Quina de São João:

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números, na Quina de São João de 2023.