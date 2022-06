Paraense ganha quase R$ 1,5 milhão na loteria; prêmio pode ser sacado hoje

Um paraense teve o sonho de se tornar milionário realizado após acertar 15 números da Lotofácil e levar para casa quase R$ 1,5 milhão. O sorteio do concurso 2550 ocorreu no último sábado (18) e contemplou mais dois felizardos, um da Bahia, identificado como Lauro de Freitas, e outro de São Paulo capital. Cada um irá receber a bolada de R$ 1.450.951,44.

Segundo informações da Caixa, a aposta do paraense foi feita na Unidade Lotérica Querubim, localizada no estacionamento do Supermercado Nazaré, no bairro do Marco. O próximo concurso (2551) será realizado nesta segunda-feira (20), com prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Confira os 15 números sorteados do concurso 2550:

01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

Veja outras faixas premiadas no concurso

14 acertos: 433 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.390,98; 13 acertos: 15.580 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25; 12 acertos: 175.272 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10; 11 acertos: 927.859 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)