+Milionária: Caixa libera aposta e data para sorteio; prêmio mínimo será de R$ 10 milhões

A Caixa Econômica já está recebendo as apostas para a +Milionária. Essa é uma nova modalidade da loteria que premiará o pagamento do valor mínimo de R$ 10 milhões aos apostadores que acertarem seis dezenas e dois trevos. Os bilhetes podem ser feitos e pagos nas Casas Lotéricas, pelos aplicativos das Loterias Caixa ou pela internet. Veja como vai funcionar a +Milionária.

Como vai funcionar cada jogo +Milionária.?

Quem recorrer a essa modalidade poderá marcar, no mínimo, seis números na matriz com um total de 50 disponíveis. Em seguida, deve escolher 2 dos 6 trevos numerados, da segunda matriz. Sendo que o número máximo para aposta na primeira matriz são 12 números selecionados. Ganha o prêmio máximo quem acertar seis números e dois trevos. Se mais de uma pessoa acertar todas as dezenas sorteadas, o prêmio é divido igualmente entre às partes.

Quando serão os sorteios da +Milionária?

A +Milionária vai ocorrer aos sábados. O primeiro vai acontecer no dia 28 de maio.

Qual o valor da premiação?

A Caixa vai custear o prêmio mínimo de R$ 10 milhões em concursos em que não tiverem acumulado. Se acumular, o prêmio sobe. O valor passa a ser 62% do arrecadado com as apostas.