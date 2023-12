Mega da Virada: Confira os palpites de números para cada signo apostar

Para tentar a chance de se tornar o novo milionário do Brasil vale de tudo: simpatias, usar números que saem com mais frequência ou seguir o poder dos astros. Segundo o horóscopo, existem números mais propícios a trazer sorte para determinados signos na Mega da Virada. Confira a seguir quais as dezenas indicadas para cada pessoa jogar e concorrer aos R$ 570 milhões do sorteio do dia 31.

VEJA MAIS

Áries

Números da sorte: 1, 9, 11, 23, 31 e 41.

Touro

Números da sorte: 2, 4, 6, 12, 24 e 36.

Gêmeos

Números da sorte: 3, 5, 7, 13, 25 e 37.

Câncer

Números da sorte: 4, 6, 8, 14, 26 e 38.

Leão

Números da sorte: 5, 10, 12, 25, 37 e 49.

Virgem

Números da sorte: 5, 8, 15, 28, 39 e 50.

Libra

Números da sorte: 2, 6, 8, 14, 26 e 38.

Escorpião

Números da sorte: 1, 3, 7, 11, 23 e 35.

Sagitário

Números da sorte: 8, 15, 19, 36, 11 e 24.

Capricórnio

Números da sorte: 2, 4, 6, 12, 24 e 36.

Aquário

Números da sorte: 3, 5, 7, 13, 25 e 37.

Peixes

Números da sorte: 4, 6, 8, 14, 26 e 38.

Quais os números mais sorteados na loteria?

O número que mais apareceu nas 14 edições especiais foi o 10. Durante os anos do sorteio, a dezena apareceu cinco vezes. Confira o ranking:

10 - cinco vezes;

5 - quatro vezes;

03, 20, 33, 34, 36 e 58 - três vezes;

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56 - duas vezes.

Quando sai o resultado?

A Caixa realizará o sorteio do prêmio às 20 horas do dia 31 de dezembro de 2023. Os apostadores podem acompanhar o resultado de variadas formas: pela televisão, no YouTube e nas redes sociais do banco.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)