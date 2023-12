Mega da Virada: quanto custa a aposta com 7 números?

Na Mega da Virada, da Caixa Econômica Federal, o jogador precisa selecionar ao menos seis números para que o jogo seja efetivado na disputa pelos R$ 570 milhões. Para aumentar as chances, é possível inserir mais números na aposta e então chegar mais perto do prêmio milionário.

Quanto custa a aposta com 7 números?

O jogo com sete números sai no valor de R$ 35 e, com essa escolha, a probabilidade de acerto aumenta de uma em mais de 50 milhões para uma em 7,15 milhões.

Como acompanhar o resultado?

O sorteio do concurso especial é divulgado em tempo real pela Caixa. O resultado é divulgado às 20 horas, podendo ser acompanhado na televisão aberta, no YouTube da instituição ou nos canais oficiais do banco.

Até quando pode apostar?

Diferente dos sorteios regulares, com bilhetes sendo registrados até às 19h, as apostas da 15ª edição da Mega da Virada podem ser feitas somente até às 17 horas. O resultado do concurso é divulgado três horas depois e realizado em São Paulo.

Qual dezena ainda não foi sorteada?

13 números, entre os 60 do volante, nunca saíram nos sorteios que acontecem desde 2009. As dezenas são: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60.

