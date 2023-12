Até que número vai a 'Mega da Virada'? Entenda como funciona o volante da Caixa

A chance de ficar milionário se aproxima com a chegada da Mega da Virada, deixando muitos apostadores animados com a possibilidade de aumentar o dinheiro na conta bancária. O sorteio dos R$ 570 milhões vai acontecer às 20 horas do dia 31 e para participar basta apenas marcar os números desejados, de 1 a 60, disponibilizados no volante da Caixa.

VEJA MAIS

Para que a aposta seja efetivada, é necessário escolher no mínimo seis números, podendo inserir mais dezenas, caso o apostador deseje aumentar ainda mais suas chances. O valor da aposta aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, com seis dezenas, a Caixa cobra R$ 5,00. No caso de 20 dezenas, a quantidade máxima, a probabilidade de acerto aumenta e o jogador precisa desembolsar R$ 193,8 mil.

Como encontrar a casa lotérica mais próxima?

No site oficial, a Caixa disponibiliza uma lista com todas as casas registradas ao redor do Brasil. Basta informar alguns dados e seguir na busca. Confira:

Acesse o site; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer a fezinha.

O prêmio desse ano mudou?

Desde que o concurso 2670 foi anunciado, a Caixa informou que o prêmio seria R$ 550 milhões, podendo ficar ainda mais elevado a depender da quantidade de bilhetes comprados. Com o sorteio se aproximando, o número de apostas ficou elevado e o banco decidiu mudar o valor: agora será sorteado R$ 570 milhões para quem acertar a faixa principal.

Veja as dezenas sorteadas por ano:

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60

Onde acompanhar o resultado?

O sorteio do concurso 2670 é divulgado em tempo real pela Caixa. O resultado pode ser acompanhado às 20 horas na televisão aberta, no YouTube da instituição ou até mesmo nas redes sociais do banco.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)