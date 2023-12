Além da Mega da Virada, quais loterias são sorteadas no dia 31?

No próximo domingo (31), diversos apostadores ao redor do Brasil vão tentar a chance de levar para casa o prêmio milionário do concurso 2670 da Mega da Virada. O sorteio acontece daqui a cinco dias, segundo o calendário da instituição, e vai ser o único realizado nesta data, oferecendo R$ 570 milhões para quem acertar a faixa principal de seis números.

Com exceção da Mega da Virada, os últimos sorteios do ano realizados pela Caixa Econômica Federal acontecerão no sábado, 30. Nesta data que antecede a edição especial tão aguardada, as loterias sorteadas serão: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.

Como apostar na Mega da Virada?

Até às 17 horas, o apostador pode registrar seu jogo em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site/aplicativo das Loterias Online. Nas lotéricas, a aposta mínima custa R$ 5,00. Já de forma on-line, o jogador precisa desembolsar pelo menos R$ 30,00 em jogos para concluir o pagamento nas plataformas da instituição.

Quais são as faixas de premiação?

Na Mega da Virada, o apostador consegue ganhar se acertar em uma das três faixas: a principal (com seis acertos), a segunda faixa (com cinco acertos) e a terceira faixa (com quatro acertos). Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor milionário é dividido entre os ganhadores da quina e da quadra.

Quais números saíram mais vezes?

10 - cinco vezes;

5 - quatro vezes;

03, 20, 33, 34, 36 e 58 - três vezes;

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56 - duas vezes.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)