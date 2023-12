Mega da Virada: Veja 5 notícias falsas a respeito do prêmio que foram desmentidas pela Caixa

O desejo de muitos em ganhar na Mega da Virada e de se tornar um milionário é proporcional a quantidade de casos de fake news feitas em torno do concurso. E isso já acontece bem antes do surgimento das redes sociais, mas com a criação de grupos de conversas, o alcance das mentiras se tornou ainda maiores.

Da "lenda da bolinha mais leve" à suposta "falta de segurança nas apostas feitas pela internet", confira as cinco principais fake news relacionadas à Mega da Virada, que este ano entregará um prêmio de R$ 570 milhões — o maior da história do concurso — e será sorteado às 20h (horário de Brasília) do próximo domingo (31). Veja:

Lenda da bolinha mais leve

Uma das fake news mais populares sustenta que as bolas numeradas usadas nos sorteios têm peso diferentes, o que tornaria o sorteio previsível. De acordo com Caixa, isso não tem qualquer fundamento.

Segundo a instituição financeira, todas as bolinhas são fabricadas em borracha maciça e têm o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente. Além disso, esse padrão é verificado regularmente para “garantir a imparcialidade do processo”.

Supostos sorteios sem fiscalização

Essa é também uma informação falsa. Todos os sorteios são acompanhados por auditores independentes, responsáveis por garantir a lisura do processo. A Caixa reforçou que “cumpre rigorosos protocolos de segurança, para que os resultados sejam justos e imparciais”.

Os sorteios também contam com a fiscalização de auditores do Ministério da Fazenda, principalmente em sorteios de caráter especial e em concursos de grandes premiações. Esses profissionais são representantes do órgão regulador de loterias no Brasil.

Além disso, também há o acompanhamento diário da auditoria interna da instituição financeira, que verifica o cumprimento das normas de sorteio, apuração e divulgação dos resultados.

Ganhadores são das mesmas regiões

Há uma crença popular de que os vencedores dos sorteios são das mesmas regiões. No entanto, sabe-se que os ganhadores são determinados por meio da aleatoriedade. Desta forma, qualquer pessoa, independentemente da localização, pode ser premiada.

Usando os princípios da proporção é possível inferir que quanto mais apostas um determinado lugar registrar, haverá mais chances de um prêmio sair naquele local. Assim, não dá para estimar o prever qualquer resultado uma vez que todos os números têm a mesma chance de serem sorteados.

Caixa sabe quem são os ganhadores antes do sorteio

Uma das falsas notícias propagadas afirma que a Caixa, responsável pelos sorteios, consegue identificar os ganhadores antes de eles serem revelados publicamente. No entanto, o banco esclarece que não há vinculação entre a identidade do apostador e o registro da aposta, inclusive quando realizada eletronicamente. Portanto, a identificação do vencedor de um sorteio só ocorre no momento em que este comparece a uma agência da Caixa para reivindicar o prêmio, apresentando o comprovante da aposta.

Apostas on-line não são seguras

A suposta falta de segurança nas apostas feitas pela internet é falsa. A Caixa reforça que disponibiliza canais oficiais e seguros para realizar apostas on-line em suas loterias.

Segundo a Caixa, essas plataformas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações.