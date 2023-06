Lotofácil: como funciona a premiação da loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhões de pessoas em seus sorteios devido a suas faixas de premiação que cobre várias apostas.

Por isso, quem for jogar na Lotofácil deve ficar atento as faixas de premiação e os tipos que ela têm. A exemplo, os concursos de final 0 têm prêmios diferentes.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Como estratégia de chamar atenção dos apostadores regulares e de quem nunca apostou, as loterias divulgam o maior prêmio do sorteio, afinal, quem não deseja ficar milionário? Na Lotofácil não é diferente, sempre estará estampado nas propagandas o maior prêmio do concurso, que leva quem acerta os 15 números chamados.

No entanto, o que todo apostador dessa loteria deve saber é que apostas que acertaram 11, 12, 13 e 14 números também são premiadas. Apesar de não ser tão grande quanto o valor principal, as outras faixas de premiação prestigiam os ganhadores com um valor simbólico. A premiação é referente a 43,35% da arrecadação, deduzida primeiramente aos valores fixos e o restante para as demais faixas. Confira a premiação:

11 acertos: R$ 6,00

12 acertos: R$ 12,00

13 acertos: R$ 30,00

14 acertos: 13%

15 acertos: 62%

Acúmulo para outros sorteios da Lotofácil

Do valor arrecadado a cada concurso, 15% é separado para a Lotofácil da Independência, concurso especial que ocorre em setembro em alusão à Independência do Brasil. Como o valor vai acumulando a cada sorteio durante meses, o prêmio é multimilionário, como o de 2022, onde foi sorteado R$ 180 milhões.

Outra destinação é para os concursos de final 0 (ex: 2840; 2850). Em cada sorteio, é acumulado uma porcentagem de 10% do valor arrecadado para esse tipo de concurso. Com isso, geralmente é prêmio maior, uma vez que se acumula uma parcela do arrecadamento de 10 concursos. A Lotofácil da Independência também acumula 15% de cada concurso de final 0, gerando, então, uma bolada cada vez maior.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Prazo para receber o prêmio

Um detalhe importante a ser ressaltado é que o prêmio fica disponível em um prazo de 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)