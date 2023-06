Lotofácil da Independência 2023: apostas começam em julho

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou no dia 3 de junho informações sobre a Lotofácil da Independência, sorteio anual que ocorre em setembro em homenagem ao Independência do Brasil. A modalidade é uma variação da Lotofácil comum e no ano de 2022, no concurso 2610, sorteou um prêmio de R$ 180 milhões, valor 100 vezes maior dos prêmios "comuns".

De acordo com uma tabela disponível no site da Caixa, já existe uma data prevista para iniciarem as vendas das apostas para o concurso especial de 2023: dia 31 de julho.

Normalmente, as apostas começam no fim de julho e início de agosto e a partir das últimas semanas de agosto as vendas passam a ser exclusivas para o concurso especial.

A cada valor arrecadado do concurso da Lotofácil comum, 15% são assegurados para a Lotofácil da Independência, gerando um prêmio multimilionário.

Os sorteios da Lotofácil da Independência ocorrem sempre no sábado depois do feriado de 7 de setembro. Em 2023, o feriado cairá numa quinta-feira. Sendo assim, se supõe que o sorteio ocorra dois dias depois, no sábado, dia 9. Os detalhes oficiais serão divulgados pela Caixa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)