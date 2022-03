Loterias e jogos estaduais vão começar a ser fiscalizados; entenda como vai funcionar

A forma como os jogos de loterias e apostas estaduais são feitos e os resultados divulgados ao público, agora, serão fiscalizados por uma comissão técnica específica. A novidade foi assinada pelo secretário-executivo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, José Eduardo Pedreira Filho e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quinta-feira (17/03). Entenda como vai funcionar a nova comissão:

VEJA MAIS

O que muda?

A partir de agora, a equipe selecionada vai ter 30 dias para apresentação de um estudo, com o intuito de avaliar se a forma como os sorteios, a operação das loterias e dos jogos em seis estados e no Distrito Federal, estão sendo feitos corretamente, sem fraudes. Além de poder implementar novos modelos de loterias e jogos estaduais.

Quem vai fazer parte da comissão técnica?

A nova comissão é formada por cinco pessoas:

Aurislon José Ferreira (Coordenador do Brasil Central);

Maria Luzia Perez Alonso (Assessora do consórcio);

Matheus Pinheiro de Abreu Zordan (Assessor do consórcio);

Fernando de Freitas Carvalho (Auxiliar Técnico do consórcio);

Luiz Renato Adler Ralho (Assessor da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul).

Quem mais pode fazer parte da comissão?

Além dos cinco participantes que integram a comissão técnica, outras entidades públicas e privadas podem ser chamadas a participar do estudo. Os novos participantes integraram reuniões próprias para a temática, pois serão também consultores, e prestarão servidos durante a coleta de dados para a pesquisa.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)