Guia da Mega da Virada 2023: Tudo sobre o sorteio de R$ 570 milhões

A Caixa sorteia hoje (31) o prêmio de R$ 570 milhões, considerado o maior da história das loterias brasileiras. Os apostadores conhecerão as dezenas premiadas às 20 horas, com a transmissão do sorteio exibida na televisão aberta e nos canais oficiais do banco. Veja as principais informações e dicas sobre o concurso 2670 para apostar.

Quanto custa a aposta?

A aposta simples com seis números sai no valor de R$ 5,00 nas casas lotéricas. Já no site/aplicativo da instituição financeira, para finalizar a compra o jogador precisa gastar pelo menos R$ 30,00 em jogos.

Qual a probabilidade de ganhar os R$ 570 milhões?

As chances de levar a bolada para casa variam conforme a quantidade de números apostados pelo jogador. No volante do jogo, é obrigatória a escolha de pelo menos seis números e no máximo 20. Confira:

Números jogados Valor da aposta Probabilidade de acerto (1 em) 6 R$ 5,00 50.063.860 7 R$ 35,00 7.151.980 8 R$ 140,00 1.787.995 9 R$ 420,00 595.998 10 R$ 1.050,00 238.399 11 R$ 2.310,00 108.363 12 R$ 4.620,00 54.182 13 R$ 8.580,00 29.175 14 R$ 15.015,00 16.671 15 R$ 25.025,00 10.003 16 R$ 40.040,00 6.252 17 R$ 61.880,00 4.045 18 R$ 92.820,00 6.697 19 R$ 135.660,00 1.845 20 R$ 193.800,00 1.292

Até quando é permitido retirar o prêmio?

Segundo as regras da Caixa, o prazo para sacar o dinheiro é de até 90 dias, contando a partir da data do sorteio. Caso nenhum ganhador se apresente, a quantia é repassada ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No caso da edição especial da Mega-Sena, o valor pode ser sacado até o dia 30 de março de 2024.

Quais os números mais sorteados?

10 - quatro vezes;

3 - três vezes;

5 - três vezes;

20 - três vezes;

33 - três vezes;

36 - três vezes.

Tem vantagem em jogar por bolão?

As chances de ganhar o prêmio principal se multiplicam, caso o apostador decida optar por um bolão em vez de uma aposta simples. Desta forma, ao lado de vários outros participantes, é possível apostar mais vezes. Outra vantagem é a redução de custos, pois, dependendo da quantidade de cotas atingidas, o bilhete sai bem mais em conta.

Como o prêmio é dividido nos bolões?

Os participantes do bolão dividem o valor igualmente. No momento em que o apostador compra o bilhete desejado, é gerado um recibo de cota para ele e aos outros que, em caso de premiação, poderão resgatar o prêmio individualmente.

Até que horas é possível jogar?

Na edição especial de hoje, o jogador tem até às 17 horas para fazer sua aposta. O jogo pode ser realizado tanto de forma presencial, quanto on-line. O resultado é divulgado às 20 horas, pela Caixa, depois do sorteio que acontece todos os anos em São Paulo.

Sai mais número ímpar ou par?

O concurso da Mega da Virada sorteou, em todos estes anos, 47 números pares e 43 ímpares. Veja a lista completa:

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59 - 4 pares e 2 ímpares;

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46 - 3 pares e 3 ímpares;

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42 - 3 pares e 3 impares;

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58 - 3 pares e 3 impares;

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33 - 3 pares e 3 impares;

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37 - 3 pares e 3 impares;

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53 - 2 pares e 4 impares;

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56 - 3 pares e 3 impares;

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56 - 3 pares e 3 impares;

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53 - 4 pares e 2 impares;

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52 - 4 pares e 2 impares;

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55 - 2 pares e 4 impares;

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50 - 4 pares e 2 impares;

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58 - 4 pares e 2 impares;

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60 - 2 pares e 4 impares.

Como encontrar uma lotérica para apostar?

Acesse o site da Caixa; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer seu jogo.

Veja dicas para ganhar:

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 10 e 3 foram os mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 20 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 1.292.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)