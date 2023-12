Mega da Virada: Tem sorteio das loterias Caixa hoje (30), antes do concurso 2670?

Neste sábado (30), um dia antes da Mega da Virada, a Caixa realizará os sorteios das loterias normalmente. Seis modalidades de jogos serão sorteadas nos horários de 19h e 20h: Lotofácil 2992, Loteria Federal 05828-9, Quina 6329, Timemania 2035, Dia de Sorte 856 e +Milionária 108.

Como fazer uma aposta?

O jogo pode ser registrado em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site/aplicativo das Loterias Online até às 17 horas do dia 31 de dezembro. Nas lotéricas, a aposta mínima custa R$ 5,00. Já de forma on-line, o jogador precisa desembolsar pelo menos R$ 30,00 em jogos para concluir o pagamento nas plataformas da instituição.

Existem quantas faixas de premiação?

O apostador tem a chance de ganhar se acertar uma das três faixas: a principal (com seis acertos), a segunda faixa (com cinco acertos) e a terceira faixa (com quatro acertos).

Como receber o prêmio?

É necessário levar o documento de identificação com o CPF e o recibo da aposta original até uma agência da Caixa e então receber o prêmio do concurso.

Veja como assistir ao sorteio pelo YouTube:

Às 20 horas, acesse o site youtube.com no buscador de sua preferência; Insira na aba de pesquisa a palavra "Canal da Caixa" e clique no símbolo da lupa; Em seguida, clique no "@canalcaixa", procure pela publicação ao vivo fixada na página e clique nela; Cruze os dedos e aguarde o resultado começar.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)