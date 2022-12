Bolão da Mega da Virada: como fazer e quanto custa?

No último sábado do ano, dia 31, a Caixa Econômica Federal sorteará o valor de R$450 milhões, o maior registrado na história dos sorteios. As apostas podem ser realizadas presencialmente, nas casas lotéricas. Quem tiver interesse em tentar a chance de se tornar o novo brasileiro milionário, pode realizar o jogo individual ou participar de algum bolão, tipo de aposta feita em grupo.

VEJA MAIS

O que são bolões em loterias?

O bolão é uma modalidade de jogo das loterias onde as pessoas realizam apostas em grupo, com o intuito de aumentar as chances de ganhar o prêmio.

Como funcionam os bolões?

O interessado em realizar um bolão pode unir um grupo de conhecidos, amigos, colegas de trabalho, familiares, para escolherem os seis números desejados. Em seguida, os apostadores precisam marcar a quantidade de cotas e registrá-las em uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil.

Outra opção é solicitar um bolão diretamente em uma casa lotérica. Neste caso, os números do jogo são escolhidos pelo próprio sistema da Caixa Econômica Federal.

Quais as vantagens de fazer os bolões?

As chances de ganhar o prêmio principal se multiplicam se o jogador decide investir em um bolão, já que, ao lado de vários outros participantes, é possível apostar mais vezes. Outra vantagem é a redução de custos, pois, dependendo da quantidade de cotas atingidas, o bilhete fica mais barato.

Como conferir os bolões da Mega-Sena da virada?

O resultado pode ser conferido ao vivo durante o sorteio, realizado às 20h do dia 31 de dezembro e divulgado no canal do youtube da Caixa Econômica Federal.

Como é dividido o prêmio do bolão da Mega da Virada?

Caso sejam premiados, os jogadores dividem o valor igualmente. Após o apostador comprar o bilhete desejado, é gerado um recibo de cota para ele e aos outros participantes que, em caso de premiação, poderão resgatar o prêmio individualmente.

Qual o valor dos bolões?

Para 6 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 10

Valor Máximo do bolão: R$ 45

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 7 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 31,50

Valor Máximo do bolão: R$ 315

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 8 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 126

Valor Máximo do bolão: R$ 1260

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 9 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 378

Valor Máximo do bolão: R$ 3780

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 10 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 9,45

Valor Mínimo do bolão: R$ 945

Valor Máximo do bolão: R$ 9450

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 11 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 20,79

Valor Mínimo do bolão: R$ 2079

Valor Máximo do bolão: R$ 20790

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 12 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 41,58

Valor Mínimo do bolão: R$ 4158

Valor Máximo do bolão: R$ 41580

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 13 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 77,22

Valor Mínimo do bolão: R$ 7722

Valor Máximo do bolão: R$ 77220

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 14 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 135,13

Valor Mínimo do bolão: R$ 13513,50

Valor Máximo do bolão: R$ 135135

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Para 15 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 225,22

Valor Mínimo do bolão: R$ 22522,50

Valor Máximo do bolão: R$ 157657,50

Quantidade máxima de jogos no recibo: 7

Para 16 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 360,36

Valor Mínimo do bolão: R$ 36036

Valor Máximo do bolão: R$ 144144

Quantidade máxima de jogos no recibo: 4

Para 17 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 556,92

Valor Mínimo do bolão: R$ 55692

Valor Máximo do bolão: R$ 167076

Quantidade máxima de jogos no recibo: 3

Para 18 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 835,38

Valor Mínimo do bolão: R$ 83538

Valor Máximo do bolão: R$ 167076

Quantidade máxima de jogos no recibo: 2

Para 19 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 1220,94

Valor Mínimo do bolão: R$ 122094

Valor Máximo do bolão: R$ 122094

Quantidade máxima de jogos no recibo: 1

Para 20 dezenas

Valor Mínimo da cota: R$ 1744,20

Valor Mínimo do bolão: R$ 174420

Valor Máximo do bolão: R$ 174420

Quantidade máxima de jogos no recibo: 1

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)