Zidane está acertado para assumir a seleção francesa após a Copa, diz imprensa europeia Didier Deschamps já oficializou que deixa o comando da seleção após a Copa Estadão Conteúdo 23.03.26 9h32 (FILIPPO MONTEFORTE / AFP) Didier Deschamps já oficializou sua saída do comando da seleção da França após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Zinedine Zidane surge como o nome mais forte para substituí-lo. Segundo o jornal Le Parisien, Zinedine Zidane aceitou ser o novo treinador dos Bleus. Um acordo verbal entre ele e a Federação Francesa de Futebol (FFF) teria sido firmado. O presidente da entidade, Philippe Diallo, teria deixado escapar as conversas avançadas com o Bola de Ouro de 1998 no domingo à noite, mesmo sem citar seu nome, conforme a publicação. Detalhes da negociação e elogios O jornal L'Équipe publicou nesta segunda-feira falas de Deschamps elogiando o ex-jogador e companheiro na conquista do Mundial de 1998. "Zinedine Zidane é o próximo técnico da França? É um candidato muito bom", afirmou o atual comandante. Pessoas próximas a Deschamps consideram a contratação de Zidane para sua vaga como "99% certo", informou o L'Équipe. Um pequeno desacordo envolveria patrocinadores. A seleção francesa utiliza uniforme da Nike, mas Zinedine Zidane possui um acordo com a Adidas. Este seria o principal ponto de divergência, de acordo com o veículo. O Diário As, da Espanha, informou que o ex-camisa 10 francês já tomou sua decisão há tempos. Ele recusou diversas propostas de clubes para concretizar o sonho de dirigir seu país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo França Didier Deschamps Znedine Zidane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21