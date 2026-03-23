Zidane está acertado para assumir a seleção francesa após a Copa, diz imprensa europeia

Didier Deschamps já oficializou sua saída do comando da seleção da França após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Zinedine Zidane surge como o nome mais forte para substituí-lo.

Segundo o jornal Le Parisien, Zinedine Zidane aceitou ser o novo treinador dos Bleus. Um acordo verbal entre ele e a Federação Francesa de Futebol (FFF) teria sido firmado.

O presidente da entidade, Philippe Diallo, teria deixado escapar as conversas avançadas com o Bola de Ouro de 1998 no domingo à noite, mesmo sem citar seu nome, conforme a publicação.

Detalhes da negociação e elogios

O jornal L'Équipe publicou nesta segunda-feira falas de Deschamps elogiando o ex-jogador e companheiro na conquista do Mundial de 1998. "Zinedine Zidane é o próximo técnico da França? É um candidato muito bom", afirmou o atual comandante.

Pessoas próximas a Deschamps consideram a contratação de Zidane para sua vaga como "99% certo", informou o L'Équipe. Um pequeno desacordo envolveria patrocinadores.

A seleção francesa utiliza uniforme da Nike, mas Zinedine Zidane possui um acordo com a Adidas. Este seria o principal ponto de divergência, de acordo com o veículo.

O Diário As, da Espanha, informou que o ex-camisa 10 francês já tomou sua decisão há tempos. Ele recusou diversas propostas de clubes para concretizar o sonho de dirigir seu país.