Zagueiro do Inter é suspenso pelo STJD até que Gabriel Pec retorne; audiência tem áudio fake O departamento jurídico colorado utilizou um áudio fake na defesa de seu jogador. A gravação era uma publicação de uma página que faz paródias de supostas conversas entre a arbitragem e os integrantes do VAR Estadão Conteúdo 28.07.26 15h17 Victor Gabriel, do Internacional (Reprodução) O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o zagueiro do Internacional, Victor Gabriel, até que o atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, retorne aos treinamentos pelo lance que envolveu os dois jogadores no Campeonato Brasileiro. O defensor do time gaúcho foi julgado na manhã desta terça-feira, no Rio, pela falta que provocou a fratura na perna esquerda do atleta revelado pelo Vasco. A audiência foi marcada por um fato inusitado. O departamento jurídico colorado utilizou um áudio fake na defesa de seu jogador. A gravação apresentada pelo advogado Rogério Pastl era uma publicação de uma página que faz paródias de supostas conversas entre a arbitragem e os integrantes do VAR. Parte da defesa do jogador foi embasada no diálogo do vídeo. A auditora Aline Gonçalves fez o questionamento sobre a legitimidade da prova apresentada antes de dar o seu voto. "Estão circulando notícias que esse áudio não é verídico e eu gostaria de confirmar a fonte real de onde foi extraído", afirmou. O advogado do Inter negou ter utilizado uma prova falsa, mas admitiu que possa ter havido algum engano. "Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem. Em nenhum momento houve má fé por parte do Internacional ou da defesa. Vamos tentar esclarecer isso no período que se segue". Diante do impasse, (cogitou-se até mesmo o adiamento do julgamento), ficou definido então que a prova fosse desconsiderada no voto dos auditores. Gabriel Pec teve de ser submetido à cirurgia no sábado, logo após a partida. Embora o Cruzeiro não tenha revelado o tempo de recuperação, o período estimado para a volta do atleta é de até quatro meses. A penalização aplicada pelo STJD tem um prazo máximo de 180 dias. Victor Gabriel foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê um gancho de uma a seis partidas. O STJD, no entanto, fez a denúncia com o agravante previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Nesse caso, se a vítima permanecer impossibilitada de praticar a modalidade por causa da jogada violenta grave, o infrator fica suspenso até que o atingido possa voltar a treinar dentro do prazo de 180 dias. Ainda cabe recurso da decisão ao Pleno do STJD. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Gabriel Pec zagueiro do Inter suspenso STJD COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mesmo em fase 'turbulenta', Paysandu possui mais de 70% de chance de classificação, diz site Site 'Chance de Gol' informou que o clube paraense é um dos que possui mais chances de avançar ao quadrangular final da Série C 28.07.26 17h42 futebol Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória 28.07.26 12h02 futebol Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) 28.07.26 11h21 MMA Sport Club Thai Combat 4 reúne 114 atletas e reforça crescimento dos esportes de combate 28.07.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana 28.07.26 23h41 futebol Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras 28.07.26 19h11 FUTEBOL Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 27.07.26 19h20 FUTEBOL Paysandu vence o Remo no ranking das redes sociais de clubes do Brasil Papão tem 86 mil inscritos a mais na somatória das quatro redes sociais avaliadas em relação ao Leão 29.07.26 2h50