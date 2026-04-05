Zagueiro do Bahia reclama de arbitragem contra o Palmeiras: 'Nos roubou na nossa casa'

Após perder a longa invencibilidade de quase cinco meses na Fonte Nova, os jogadores do Bahia deixaram o campo reclamando da arbitragem após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo pela 10ª rodada do Brasileirão.

O gol que definiu a vitória palmeirense aconteceu no fim da partida e foi contra, de Ramos Mingo. Para os jogadores do time da casa, Gustavo Gómez empurrou David Duarte na origem do lance que resultou no gol contra de Ramos Mingo.

Na saída para o vestiário, o zagueiro David Duarte reclamou do árbitro Lucas Casagrande.

"O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Mas o time está de parabéns pela entrega. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa", afirmou David Duarte ao Première.

"Agora é descansar e recuperar para o próximo jogo. Feliz pelo gol, mas não adiantou em nada", completou o zagueiro, que marcou o gol de empate no início do segundo tempo após Arias abrir o placar no fim da etapa inicial.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, contra o Mirassol, pela 11ª rodada do Brasileirão.