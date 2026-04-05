Zagueiro do Bahia reclama de arbitragem contra o Palmeiras: 'Nos roubou na nossa casa' Estadão Conteúdo 05.04.26 22h32 Após perder a longa invencibilidade de quase cinco meses na Fonte Nova, os jogadores do Bahia deixaram o campo reclamando da arbitragem após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo pela 10ª rodada do Brasileirão. O gol que definiu a vitória palmeirense aconteceu no fim da partida e foi contra, de Ramos Mingo. Para os jogadores do time da casa, Gustavo Gómez empurrou David Duarte na origem do lance que resultou no gol contra de Ramos Mingo. Na saída para o vestiário, o zagueiro David Duarte reclamou do árbitro Lucas Casagrande. "O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Mas o time está de parabéns pela entrega. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa", afirmou David Duarte ao Première. "Agora é descansar e recuperar para o próximo jogo. Feliz pelo gol, mas não adiantou em nada", completou o zagueiro, que marcou o gol de empate no início do segundo tempo após Arias abrir o placar no fim da etapa inicial. O Bahia volta a campo no próximo sábado, contra o Mirassol, pela 11ª rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Bahia Palmeiras arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07