Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão

O Grêmio teve um empate com gosto amargo na noite deste domingo, pela décima rodada do Brasileirão. Jogando em casa, em Porto Alegre (RS), ficou no 0 a 0 com o Remo. O adversário paraense empilhou chances, principalmente no primeiro tempo, mas ficou com um jogador a menos aos 22 minutos da etapa final. O Grêmio dominou as ações ofensivas a partir daí, mas não conseguiu a vitória.

O Grêmio, que já vinha de derrotas para Vasco e Palmeiras, ambas por 2 a 1, está há três jogos sem vencer. Com 12 pontos, aparece em 11º lugar. Já o Remo conquistou um ponto valioso, que poderia até ter sido uma vitória se não fossem as chances desperdiçadas. Com sete pontos, está em 18º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o Remo teve as principais chances do primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Nos primeiros minutos, após cruzamento da esquerda, Yago Pikachu chutou de primeira, cruzado, mas Weverton salvou o Grêmio. No rebote, praticamente embaixo do gol, Gabriel Taliari perdeu de forma inacreditável.

Em outra chance, Patrick chutou da meia-lua, buscando o cantinho, mas a bola foi para fora, com muito perigo. O Grêmio respondeu com Amuzu, com um meio voleio dentro da área. A bola quicou e acertou a trave. Aos 41, o Remo teve a principal oportunidade com um pênalti. Alef Manga foi para a cobrança, mas Weverton defendeu e salvou novamente o time gaúcho.

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou muito. O Remo levou perigo em chute de longe de Alef Manga, que passou perto da trave. Mateus Tetê tentou responder da mesma forma para o Grêmio, mas a bola subiu muito.

Aos 22, a situação mudou porque o Remo ficou com um jogador a menos. Yago Pikachu aparentemente esqueceu que já tinha um cartão amarelo e puxou a camisa do adversário após perder a bola. Com isso, foi expulso.

Com a vantagem numérica e jogando em casa, o Grêmio buscou o ataque. Após escanteio, a bola ficou com Amuzu fora da área. Ele arriscou e quase marcou um golaço. Tetê também tentou chute rasteiro, mas Marcelo Rangel defendeu bem.

Em outro lance, Amuzu finalizou bonito outra vez, por baixo, e a bola tirou tinta da trave. Após cruzamento da direita, Carlos Vinícius cabeceou bem, com perigo, mas novamente para fora. Gustavo Martins também assustou quando tentou de cabeça. Apesar da forte pressão, o Grêmio não conseguiu a vitória.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Montevideo City Torque, do Uruguai, na estreia da Copa Sul-Americana. No sábado, às 20h30, faz o Gre-Nal com o Inter no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Já o Remo joga pela Copa Verde na quarta-feira, às 20h, diante do Amazonas, e no sábado, às 16h30, contra o Vasco no Brasileirão. Ambos os jogos serão realizados no Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 REMO

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni (Dodi), Bernardo Zortea (Arthur Melo) e Monsalve (Tetê); Carlos Vinícius, Amuzu e Enamorado (Gabriel Mec). Técnico: Luís Castro.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Picco, Yago Pikachu, Patrick e David Braga (Matheus Alexandre); Alef Manga (Jajá) e Gabriel Taliari (Jáderson). Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS - Pavón e Arthur Melo (Grêmio); David Braga (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Yago Pikachu (Remo).

PÚBLICO - 23.251 pagantes (23.543 presentes).

RENDA - R$ 1.291.056,35.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).