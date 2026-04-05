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Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians

Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos

Estadão Conteúdo

Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians. O time do Parque São Jorge emitiu uma nota oficial na noite deste domingo, logo após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O clube alvinegro está há nove jogos sem ganhar. São quatro derrotas e cinco empates nos últimos compromissos. A última vitória foi no dia 19 de fevereiro, no placar de 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. Foram 67 gols marcados com 56 sofridos.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.

O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20.

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