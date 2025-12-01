Yamal rejeita comparação com Messi: 'Quero seguir meu próprio caminho'

Lamine Yamal, de apenas 18 anos, voltou a rebater as frequentes comparações com Lionel Messi. Em grande fase no Barcelona, líder do Espanhol, o jovem afirmou que respeita o ídolo argentino, mas não tem qualquer intenção de imitá-lo ou seguir seus passos.

Segundo ele, a relação é de admiração, mas também de clareza sobre identidades distintas.

"Nós dois sabemos que eu não quero ser o Messi, e o Messi sabe que eu não quero ser ele. Quero seguir meu próprio caminho".

Yamal enfatizou ainda que nunca cogitou usar a camisa 10 ou copiar o estilo do astro. O atacante explicou que seu futebol se baseia em entretenimento e liberdade. Disse jogar para divertir o público, especialmente as crianças, e não para colecionar estatísticas: "O objetivo não é quebrar todos os recordes do mundo. Quero me divertir, e que as crianças queiram ser como eu".

Mesmo com o discurso leve, Yamal não esconde a ambição pela Copa do Mundo. Ele acredita no potencial da seleção espanhola e mostrou confiança numa retomada histórica: "Faz muito tempo que a Espanha não é candidata séria ao título. Me sinto importante e muito empolgado".

O jovem reforçou que encara o momento como uma oportunidade única na carreira. Destacou que está "ansioso" e pretende aproveitar ao máximo a disputa do Mundial, projetando um papel de protagonismo na Roja.

Yamal volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), quando o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid, pelaLa Liga, defendendo a liderança do campeonato.