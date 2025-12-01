Yamal rejeita comparação com Messi: 'Quero seguir meu próprio caminho' Segundo ele, a relação é de admiração, mas também de clareza sobre identidades distintas Estadão Conteúdo 01.12.25 12h08 Lamine Yamal, de apenas 18 anos, voltou a rebater as frequentes comparações com Lionel Messi. Em grande fase no Barcelona, líder do Espanhol, o jovem afirmou que respeita o ídolo argentino, mas não tem qualquer intenção de imitá-lo ou seguir seus passos. Segundo ele, a relação é de admiração, mas também de clareza sobre identidades distintas. "Nós dois sabemos que eu não quero ser o Messi, e o Messi sabe que eu não quero ser ele. Quero seguir meu próprio caminho". Yamal enfatizou ainda que nunca cogitou usar a camisa 10 ou copiar o estilo do astro. O atacante explicou que seu futebol se baseia em entretenimento e liberdade. Disse jogar para divertir o público, especialmente as crianças, e não para colecionar estatísticas: "O objetivo não é quebrar todos os recordes do mundo. Quero me divertir, e que as crianças queiram ser como eu". Mesmo com o discurso leve, Yamal não esconde a ambição pela Copa do Mundo. Ele acredita no potencial da seleção espanhola e mostrou confiança numa retomada histórica: "Faz muito tempo que a Espanha não é candidata séria ao título. Me sinto importante e muito empolgado". O jovem reforçou que encara o momento como uma oportunidade única na carreira. Destacou que está "ansioso" e pretende aproveitar ao máximo a disputa do Mundial, projetando um papel de protagonismo na Roja. Yamal volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), quando o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid, pelaLa Liga, defendendo a liderança do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Lamine Yamal Messi laliga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03