Xabi Alonso admite dor da goleada e projeta reconstrução do Real Madrid após queda para o PSG

Derrotado de forma contundente na semifinal do Mundial de Clubes, Xabi Alonso adotou um tom sereno e reflexivo ao avaliar a goleada sofrida pelo Real Madrid diante do PSG por 4 a 0. O treinador espanhol reconheceu a superioridade do adversário e afirmou que o resultado expõe o estágio ainda inicial do projeto que começou a comandar recentemente no clube merengue.

"É duro começar qualquer jogo com 2 a 0 de desvantagem no minuto 10 contra um rival como o PSG. Isso condicionou muito a partida. Na segunda parte tivemos alguma aproximação, mas o jogo já estava complicado", avaliou Xabi, que ainda completou: "O jogo de hoje é o final desta temporada. Agora teremos tempo para trabalhar."

Em sua análise, o técnico evitou apontar culpados individuais, mas fez questão de dizer que o placar não pode ser ignorado. "Não devemos esquecer esse resultado. Há muito para analisar e muito para aprender. O que aconteceu hoje termina sendo positivo para entender quanto precisamos evoluir", declarou. Para ele, o revés serve de alerta: "É uma sinalização clara do caminho que ainda temos que percorrer."

O comandante lembrou que o PSG já está mais consolidado sob a batuta de Luis Enrique, enquanto o Real ainda está nos primeiros passos de sua reformulação. "Eles têm um projeto de dois anos. Nós, por outro lado, estamos apenas começando. Estamos há três semanas em contexto competitivo, sem tempo real para treinar. Agora sabemos onde estamos", afirmou.

Apesar da decepção, Xabi se mostrou otimista para o futuro. "A sensação agora não é a melhor, claro. Mas mais do que pensar que tudo está mal, temos que olhar para o que podemos melhorar. Dói, mas vai ajudar", reconheceu.

O treinador também citou a importância de recuperar jogadores lesionados para iniciar a próxima temporada em outro ritmo. "Vamos recuperar mais gente. Este jogo não é o ponto de partida da nova temporada, é o fim da atual. Vamos começar de outra maneira", concluiu.

Com a derrota, o Real Madrid dará adeus à temporada sem disputar a decisão do Mundial. Já o PSG enfrentará o Chelsea na final do torneio, no próximo domingo.