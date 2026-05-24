WSL: Yago Dora conquista primeira nota 10 e encara Italo Ferreira nas semifinais em Raglan Estadão Conteúdo 24.05.26 10h47 O curitibano Yago Dora deu show nas quartas de final de Manu Bay, na Nova Zelândia, e despachou o norte-americano Cole Houshmand. Atual campeão mundial, o brasileiro conseguiu a primeira nota 10 da WSL na temporada e se classificou para encarar o compatriota Italo Ferreira nas semis. Em uma partida bem disputada, Yago conseguiu a vitória nos últimos minutos da bateria, quando Cole Houshmand liderava o placar. Ele realizou um lindo aéreo de rotação completa, conectando com fortes manobras de borda. Com a grande apresentação, recebeu 10 de todos os cinco juízes e derrotou o adversário por 17.50 a 17.00. "Eu só acreditei até o final. Sabia que era uma nota alta, mas sei o que eu posso fazer nessa onda. Fiquei mentalizando para achar o pocket da primeira manobra para sair com esse aéreo grande, que saiu até melhor do que eu estava esperando", disse Dora. E quem também venceu em Manu Bay foi Italo Ferreira, que derrotou o compatriota Miguel Pupo na madrugada deste domingo. Campeão mundial e medalhista olímpico, o competidor potiguar levou a melhor no confronto com um placar de 16.63 a 12.17. Agora, Yago Dora e Italo Ferreira se enfrentam na semifinal e a disputa pode definir quem será o novo líder do ranking mundial da temporada, além de garantir a vaga na final em Raglan. Do outro lado da chave está o norte-americano Griffin Colapinto, que eliminou Filipe Toledo, contra o australiano Morgan Cibilic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave WSL Yago Dora Italo Ferreira Raglan Manu Bay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 Futebol Léo Cupertino aponta detalhes da preparação física na Seleção Brasileira Preparador físico do Paysandu passou pela CBF entre 2022 e 2024, conquistando três títulos na base. 24.05.26 8h00