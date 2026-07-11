Inglaterra anula Haaland, bate a Noruega com brilho de Bellingham e vai às semifinais da Copa Inglaterra superou a Noruega por 2 a 1 neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami Estadão Conteúdo 11.07.26 21h11 O meia Jude Bellingham brilhou com dois gols na vitória da Inglaterra contra a Noruega, neste sábado (11). (Tarso Sarraf / O Liberal) Em mais um jogo duríssimo, a Inglaterra superou a Noruega por 2 a 1 neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, e avançou às semifinais da Copa do Mundo 2026. Os ingleses anularam o artilheiro Erling Haaland, algoz do Brasil, e contaram com o brilho de Jude Bellingham para manter vivo o sonho de conquistar o Mundial novamente após 60 anos. Diferentemente da postura covarde adotada pela seleção brasileira contra a Noruega, a Inglaterra encarou os escandinavos como protagonista e controlou boa parte do jogo. Já a traiçoeira equipe norueguesa, como mostrou ao longo da Copa, aproveitou a falta de efetividade inglesa para abrir o placar com Andreas Schjelderup, autor de duas assistências diante do Brasil. O empate veio nos minutos finais do primeiro tempo, em jogada individual de Jude Bellingham. O meio-campista do Real Madrid é o principal destaque inglês no Mundial. Inglaterra e Noruega (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) (Tarso Sarraf / O Liberal) A etapa final foi de um jogo franco, em que a Noruega demonstrou diferentes facetas para agredir a Inglaterra, seja em contra-ataques ou trocando passes na entrada da área. Os ingleses mantiveram maior posse de bola e sofreram para marcar os habilidosos pontas da seleção norueguesa, que acertou a trave e teve um gol corretamente anulado. Contudo, não conseguiram a bola chegar a Haaland em condições de o centroavante finalizar. O duelo foi decidido na prorrogação e apareceu a estrela de Bellingham, que balançou as redes após falha de Nyland para igualar Harry Kane na artilharia da Inglaterra no Mundial, com 6 gols, e garantir a classificação inglesa. QUANDO SERÁ O PRÓXIMO JOGO DA INGLATERRA/NORUEGA NA COPA DO MUNDO? Classificada às semifinais, a Inglaterra enfrenta o vencedor de Argentina x Suíça, que se enfrentam ainda neste sábado, na próxima quarta-feira, 15 de julho, às 16h (horário de Brasília), em Atlanta. Espanha x França fazem a outra semifinal. A decisão da Copa do Mundo acontece em 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford. COMO FOI A PARTIDA ENTRE NORUEGA E INGLATERRA NA COPA DO MUNDO? Os primeiros minutos foram de um duelo bastante estudado em Miami e sequer houve finalizações até a pausa para hidratação. A Inglaterra encarou a Noruega mantendo a posse de bola e avançando ao campo adversário por meio da troca de passes. Os escandinavos fecharam a entrada da área com uma linha de quatro e outra de cinco jogadores, obrigando os ingleses a apostarem em bolas pelo alto. O primeiro momento de emoção aconteceu aos 27 minutos, quando Kane cobrou falta perigosa por cima da meta do goleiro Nyland. O lance mexeu com a seleção norueguesa, que procurou ficar mais com a bola no pé e pressionar a defesa adversária quando não tinha a posse. Ao 34 minutos do primeiro tempo, Haaland apareceu pela primeira vez para finalizar de cabeça, sem perigo. Aos 35 minutos, Berg desarmou Kane no meio-campo e a bola chegou a Schjelderup, que invadiu a área e acertou belo chute no ângulo para abrir o placar. Os ingleses pediram falta no início da jogada, mas o árbitro francês Clément Turpin indicou lance legal. O gol atordoou os ingleses e a Noruega aproveitou para continuar atacando. Sorloth e Odegaard finalizaram com perigo praticamente em sequência após abrir o placar. Os noruegueses tiveram chance claríssima de ampliar o placar em contra-ataque puxado por Sorloth, que não tocou para Haaland e finalizou contra o zagueiro. Como o futebol não aceita desaforo, a Inglaterra empatou antes do fim do primeiro tempo, aos 46 minutos, em jogada individual de Bellingham. O meia do Real Madrid invadiu a área e driblou a marcação para bater de esquerda no canto de Nyland. Kane ainda fez o segundo dos ingleses antes do fim do primeiro tempo, mas a arbitragem assinou corretamente o impedimento. Se os minutos iniciais do primeiro tempo foram de um jogo estudado, a etapa final começou a todo vapor, com ambas as equipes buscando o ataque. Aos 9 minutos do primeiro tempo, a bola ficou viva na área da Inglaterra após cobrança de escanteio e Heggem aproveitou a sobra para mandar paras as redes. O árbitro Clément Turpin foi chamado pelo VAR para analisar o lance no monitor e apontou falta de Haalad em Elliot Anderson antes do início da jogada, anulando o lance. A Inglaterra manteve maior posse de bola, enquanto a Noruega mostrou diferentes formas de sair em contra-ataque, ora com lançamentos longos, ora articulando as jogadas pelo meio. Com o jogo franco, os dois treinadores recorreram ao banco antes mesmo da parada para hidratação. Thomas Tuchel reforçou o meio-campo inglês, enquanto Ståle Solbakken apostou em atacantes de drible e velocidade. A Noruega voltou a levar perigo na bola aérea quando Ajer cabeceou no travessão em lance de escanteio, aos 30 minutos. A seleção escandinava, aos poucos, tomou o controle da partida e foi mais agressiva do que a Inglaterra na reta final do jogo, trocando passes na entrada da área e obrigando o adversário a recuar. Em uma das escapadas, Saka fez boa jogada na direita e cruzou rasteiro, mas a zaga tirou o que seria o segundo gol dos ingleses. O empate permaneceu e o jogo foi para a prorrogação. A Inglaterra começou a prorrogação pressionando e quase abriu o placar com Kane, de cabeça, mas Nyland fez grande defesa. Na sequência, o goleiro norueguês bateu roupa em chute de longa distância de Rogers e Bellingham apareceu para empurrar para as redes. Aos 8 minutos, Spence foi empurrado na área em jogada individual e o árbitro apontou pênalti, mas anulou a marcação depois de analisar o lance no monitor ao ser chamado pelo VAR. Para a surpresa de todos, o técnico norueguês sacou Haaland, apagado durante toda a partida, para colocar Larsen. A Noruega até pressionou, mas substituto pouco fez e a Inglaterra manteve o resultado para garantir a classificação às semifinais. FICHA TÉCNICA NORUEGA 1 X 2 INGLATERRA NORUEGA - Nyland; Ryerson (Aursnes), Ajer, Heggem (Ostigard) e Wolfe (Pedersen); Berge, Berg e Odegaard e Schjelderup (Nusa); Sorloth (Bobb) e Haaland (Larsen). Técnico: Stale Solbakken. INGLATERRA - Pickford; Konsa (Rogers), Stones, Guéhi e OReilly (Spence); Elliot Anderson, Rice (Eze) e Bellingham (Burn); Madueke (Saka), Harry Kane e Gordon (James). Técnico: Thomas Tuchel. ÁRBITRO - Clément Turpin (FRA). GOLS - Schjelderup, aos 35, e Bellingham, aos 46 minutos do primeiro tempo; Bellingham, aos 2 minutos do primeiro tempo da prorrogação. CARTÕES AMARELOS - Ajer (Noruega). PÚBLICO - 64.478. LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami (Estados Unidos) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Noruega Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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