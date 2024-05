Brasil x Estados Unidos: onde assistir ao vivo o jogo de vôlei hoje (17/05) pela VNL 2024

Após vencer a Coreia do Sul com placar de 3 sets a 0 na quinta-feira (17), a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira (18) para um duelo crucial contra os Estados Unidos pela Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2024. O jogo será às 21h (horário de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Volleyball TV.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018.

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil se encontra na vice-liderança da tabela geral da Liga das Nações, atrás apenas da China. Já os Estados Unidos, que perderam ontem para as chinesas, ocupam a 9ª posição.

Histórico de rivalidade

O confronto entre Brasil e Estados Unidos é sempre marcado por muita emoção e rivalidade. As equipes se enfrentaram em diversas finais de campeonatos importantes, com destaque para a final da Liga das Nações de 2021, quando as americanas venceram por 3 sets a 1 e conquistaram o título. Após diversas derrotas, a torcida brasileira criou antipatia pela Seleção Americana, apelidando as jogadoras de "chicleteiras", por estarem sempre com chiclete durante as partidas.

A última vitória brasileira sobre as norte-americanas aconteceu em 2019, no Pan-Americano do Peru, por 3 sets a 0. Desde então, o Brasil busca retomar a hegemonia neste confronto.

Uma vitória nesta sexta-feira colocará o Brasil na liderança da Liga das Nações e dará um importante passo rumo à conquista do título. Por outro lado, as americanas buscarão se recuperar da derrota e vencer o Brasil para se manterem na briga pelas primeiras posições da tabela.

As brasileiras já estão classificadas para as Olimpíadas de Paris 2024, mas buscam coroar a temporada com o título inédito da VNL.

Quais são os horários e os jogos de hoje da VNL?

Japão x Alemanha - 8h

França x Polônia - 11h

Itália x Bulgária - 14h

Séervia x Tailândia - 14h

China x Canadá - 17h30

Brasil x Estados Unidos - 21h

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)