Julián Álvarez faz golaço, Argentina ganha da Suíça na prorrogação e vai à semifinal da Copa

Cada jogo do mata-mata desta edição da Copa do Mundo de 2026 tem sido uma provação para a seleção argentina. Nas quartas de final não foi diferente. No Arrowhead Stadium, em Kansas City, sob a dependência de Lionel Messi e com um golaço de Julián Álvarez, os atuais campeões se aproveitaram da superioridade numérica provocada por um expulsão infantil de Embolo para bater a Suíça por 3 a 1 após a prorrogação e se classificar às semifinais do torneio.

O duelo entre Argentina e Inglaterra está agendado para a próxima quarta-feira, 15, às 16 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no Estado da Geórgia.

Depois de uma primeira fase tranquila, a Argentina encontrou dificuldades em todos os mata-matas. Ainda falta aquela atuação capaz de convencer. Cabo Verde, Egito e Suíça não constavam em quaisquer listas de favoritos. Essa, definitivamente, não é a mesma Argentina campeão no Catar-2022. O estilo de jogo é diferente, e a dependência de Messi, maior.

Contra a Inglaterra, a Argentina terá um rival à sua altura. O histórico bélico e esportivo entra em campo e pode mexer nos ânimos. Mas, futebolisticamente, os ingleses são favoritos por terem Bellingham e Kane em fases brilhantes. Se quiser chegar à final, a Argentina precisará que os coadjuvantes sejam mais proativos, como foram Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Thiago Almada neste sábado.

A seleção argentina repete a mesma fórmula jogo após jogo. O cenário pode não ser favorável, mas basta Messi tocar na bola para que o ambiente mude. Aos 10 minutos, o craque tirou os campeões mundiais do sufoco. Na primeira boa chance, cobrou escanteio, Mac Allister tocou de cabeça e colocou a Argentina na dianteira.

Pela primeira vez nesta Copa, a Suíça começou atrás no placar. O panorama deixou os jogadores ansiosos. O time europeu se lançou ao ataque, pressionando a saída de bola argentina, mas errava muitos passes na construção dos lances.

A Argentina, que se mostrava confortável no jogo mesmo não tendo a bola, começou a cometer algumas faltas, o que fortaleceu os suíços. Mesmo assim, os europeus não conseguiram criar jogadas claras de gol.

Na volta do intervalo, a Suíça adotou uma postura mais incisiva. Ndoye foi presenteado por Embolo e desperdiçou um gol ao parar em Lisandro Martínez. Mais tarde, foi a vez de Embolo, de cabeça, ter a comemoração impedida por Dibu Martínez. Por duas vezes.

Aos 22, finalmente a Suíça achou o gol. Ndoye tabelou com Ricardo Rodríguez, bateu cruzado e empatou o jogo.

O bom momento suíço teve um balde de água fria quando, cinco minutos depois, o juiz marcou uma falta sobre Embolo. O VAR recomendou a revisão por simulação. O principal jogador da Suíça recebeu, então, o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Desolado, o atleta foi acolhido pelos companheiros, enquanto torcedores suíços protestaram nas arquibancadas.

Com um a mais em campo, a Argentina partiu para cima. Armou uma blitz contra a Suíça. O sufoco durou todos os minutos restantes do tempo regulamentar. Os argentinos procuravam Messi em campo para que ele resolvesse. Kobel teve de fazer defesas importantes para levar o jogo para a prorrogação.

Nos 30 minutos extras, o ritmo seguiu o mesmo, com a Argentina arriscando mais e ocupando o setor ofensivo. Aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação, o pé direito de Julián Álvarez caprichou em um chute espetacular, que morreu no ângulo esquerdo do goleiro suíço.

A Suíça partiu para o tudo ou nada e deixou a retaguarda desguarnecida. No contragolpe, a Argentina montou um ataque perfeito com Almada. Lautaro Martínez aproveitou o rebote e decretou a vitória.

ARGENTINA 3 x 1 SUÍÇA

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Cuti Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Tagliafico (Nico González); Paredes (Flaco López), Enzo Fernández (Almada), De Paul (Lautaro Martínez) e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

SUÍÇA: Kobel; Zakaria (Jashari), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez (Cömert); Freuler (Vargas), Sow (Widmer) e Xhaka; Ndoye (Amdouni), Rieder (Muheim) e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

GOLS: Mac Allister, aos 10 minutos do 1º tempo; Ndoye, aos 22 minutos do 2º tempo; Julián Álvarez, aos 7, Lautaro aos 16 minutos do 2º tempo da prorrogação.

CARTÕES AMARELOS: Almada, Lautaro Martínez e Flaco López.

CARTÃO VERMELHO: Embolo.

ÁRBITRO: João Pinheiro (Portugal).

PÚBLICO: 69.045 presentes.

LOCAL: Arrowhead Stadium, em Kansas City.