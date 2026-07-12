Seleção feminina de vôlei sofre com erros e perde para os EUA na Liga das Nações Estadão Conteúdo 12.07.26 2h06 No encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2026, a seleção dos Estados Unidos levou a melhor sobre o Brasil. Em partida disputada na Arena Osaka na madrugada deste domingo (12), as norte-americanas impuseram seu ritmo e venceram o clássico por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/16. O resultado garantiu aos EUA a liderança geral da tabela nesta primeira etapa.Vindo de uma derrota dolorosa para a Tailândia, por 3 a 0, onde atuou com o elenco reserva, o técnico José Roberto Guimarães escalou a força máxima do Brasil, apostando no trio de ponteiras com Ana Cristina, Julia Bergmann e Rosamaria. Do outro lado, o volume de jogo das norte-americanas, capitaneadas pela ponteira Avery Skinner, ditou as ações nos momentos mais equilibrados. O jogo começou elétrico, com o Brasil abrindo boa vantagem no início do primeiro set graças ao forte desempenho do bloqueio de Diana. Contudo, os Estados Unidos ajustaram a linha de passe e buscaram o placar. Na reta final, a consistência defensiva das norte-americanas prevaleceu nos pontos decisivos, fechando a parcial em um apertado 26 a 24. A tônica se repetiu no segundo set. Rosamaria chamou a responsabilidade no ataque brasileiro, mas a oposta norte-americana Jordan Thompson e as jogadas rápidas pelo meio desestabilizaram a marcação brasileira. Embaladas, as atuais campeãs olímpicas fecharam a parcial por 25 a 22. Abatido psicologicamente e sofrendo com erros na virada de bola, o Brasil não conseguiu esboçar reação no terceiro set. Os Estados Unidos ditaram um ritmo avassalador desde o início e abriram grande margem. Sem dificuldades e explorando as falhas de recepção da equipe brasileira, as norte-americanas fecharam o set por 25 a 16, carimbando o triunfo em sets diretos. Apesar do revés na rodada de fechamento, a seleção brasileira já entrou em quadra com a classificação garantida para o mata-mata da VNL. A vaga havia sido assegurada na sexta-feira após a vitória sobre a Polônia por 3 sets a 1. Agora, as comandadas de Zé Roberto Guimarães arrumam as malas rumo a Macau, na China, onde as oito melhores seleções disputam as quartas de final em sistema de eliminação simples, entre os dias 22 e 26 de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Liga das Nações Seleção Brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55 ESPORTES Inglaterra anula Haaland, bate a Noruega com brilho de Bellingham e vai às semifinais da Copa Inglaterra superou a Noruega por 2 a 1 neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami 11.07.26 21h11 OLIMPÍADAS Países em guerra podem participar dos Jogos Olímpicos? Entenda as regras Os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo internacional, reunindo atletas de todos os cantos do mundo para competir 24.07.24 17h00 Seleção feminina de vôlei sofre com erros e perde para os EUA na Liga das Nações 12.07.26 2h06