Wimbledon anuncia premiação recorde para edição deste ano

A organização de Wimbledon anunciou nesta quinta-feira uma premiação recorde para a edição deste ano, que começa no dia 30 deste mês. O Grand Slam britânico vai oferecer as maiores cifras de sua história, totalizando 53,5 milhões de libras, equivalente a US$ 72,3 milhões e R$ 401 milhões.

O valor total oferecido aos tenistas cresceu 3,5 milhões de libras, 7% maior do que foi desembolsado na edição de 2024. E é exatamente o dobro do que o torneio pagou há 10 anos. "Estamos imensamente orgulhosos do fato de que, se você olhar 10 anos para trás, poderá ver o aumento ao longo desse período e 7% neste ano", disse Deborah Jevans, presidente do All England Club, entidade responsável pela gestão do torneio.

Jevans afirmou que a organização "ouviu os jogadores" para estabelecer esta elevação geral. Os campeões de simples no masculino e feminino vão receber 3 milhões de libras (US$ 4,05 milhões, R$ 22,5 milhões).

Os prêmios dos vencedores deste ano representam um aumento de 11,1% em relação ao que o espanhol Carlos Alcaraz e à checa Barbora Krejcikova embolsaram em 2024. Houve incremento, porém menor, dos ganhos dos tenistas que perdem na primeira rodada (10%). Eles vão receber 66 mil libras, cerca de R$ 495 mil. Os valores são brutos, sem incluir a incidência de impostos.

O valor total da premiação de Wimbledon é superior ao que o Aberto da Austrália (US$ 59,3 milhões) e Roland Garros (US$ 64,4 milhões) pagaram neste ano. Mas segue abaixo do US Open, o Grand Slam que mais paga aos tenistas - foram US$ 75 milhões em 2024 e esse valor deve subir para a edição de agosto deste ano. "O foco somente na premiação em dinheiro nos quatro grandes eventos, os Grand Slams, não chega ao cerne do problema (de premiação), que é o maior desafio para o tênis atualmente", admitiu Jevans, em referência às constantes reclamações dos jogadores por premiações maiores também em torneios menores.

O torneio britânico, a ser disputado entre o dia 30 e 13 de julho, terá apenas dois brasileiros assegurados diretamente nas chaves principais de simples: João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. Os demais devem disputar o qualifying em busca das últimas vagas nas chaves.

Confira a premiação por fase na edição deste ano de Wimbledon:

Campeão: 3 milhões de libras (R$ 22,5 milhões) Vice-campeão: 1,52 milhão de libras (R$ 11,4 milhões) Semifinais: 775 mil libras (R$ 5,8 milhões) Quartas de final: 400 mil libras (R$ 3 milhões) Oitavas de final: 240 mil libras (R$ 1,8 milhão) Terceira rodada: 152 mil libras (R$ 1,1 milhão) Segunda rodada: 99 mil libras (R$ 743 mil) Primeira rodada: 66 mil libras (R$ 495 mil)