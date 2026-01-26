West Ham aceita oferta e Paquetá se aproxima de volta ao Flamengo em maior transação do Brasil Estadão Conteúdo 26.01.26 12h48 Paquetá está muito próximo de voltar a vestir a camisa do Flamengo. O West Ham chegou a um acordo verbal com o clube carioca e falta apenas detalhes para que a transação seja sacramentada. O acordo deve ser formalizado nas próximas horas e a transação envolvendo o atleta deve ficar na casa dos 35,8 milhões de libras (algo em torno de R$ 260 milhões), segundo o portal britânico Sky Sports News. Caso a transferência seja concretizada, trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). O entrave na negociação estava na liberação do jogador. Enquanto o Flamengo queria Paquetá já neste início de ano, o West Ham insistia em segurá-lo até o meio do ano. Com esse detalhe resolvido, o que resta definir é a forma de pagamento do montante envolvendo a operação. A reação do clube inglês nos últimos jogos na luta contra o rebaixamento, no entanto, mudou esse panorama. As vitórias sobre o Tottenham e o Sunderland nas duas últimas rodadas sem a presença do jogador brasileiro fez o clube mudar de ideia e optar pela negociação. Segundo informações da Sky Sports, o desejo do jogador em retornar ao Brasil foi preponderante para a negociação ter esse novo rumo. Com 20 pontos, o time de Paquetá figura na 18ª colocação do Campeonato Inglês, cinco a menos que o Nottingham Forest, primeira equipe que está acima da zona de descenso da competição e tenta agora empilhar uma sequência de triunfos para manter a reação. O jogador, absolvido da acusação de manipulação de resultados, deixou clara a sua intenção de retornar ao Brasil e vem contando com uma força-tarefa dos dirigentes rubro-negros para sacramentar essa negociação. A diretoria não gostou do posicionamento do atleta em deixar o clube e, com a reação iminente da equipe, está disposta a colocar um ponto final na questão. Paquetá chega para ocupar uma lacuna deixada pelo meio-campista Gérson, atualmente no Cruzeiro, e que deixou o Flamengo depois do Mundial de clubes da Fifa do ano passado, disputado nos Estados Unidos. O atleta reforça o setor de meio-campo e seu estilo polivalente agrada ao técnico Filipe Luís, que prevê uma temporada bastante disputada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paquetá Flamengo West Ham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 Futebol Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense 25.01.26 20h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47