West Ham aceita oferta e Paquetá se aproxima de volta ao Flamengo em maior transação do Brasil

Paquetá está muito próximo de voltar a vestir a camisa do Flamengo. O West Ham chegou a um acordo verbal com o clube carioca e falta apenas detalhes para que a transação seja sacramentada. O acordo deve ser formalizado nas próximas horas e a transação envolvendo o atleta deve ficar na casa dos 35,8 milhões de libras (algo em torno de R$ 260 milhões), segundo o portal britânico Sky Sports News.

Caso a transferência seja concretizada, trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

O entrave na negociação estava na liberação do jogador. Enquanto o Flamengo queria Paquetá já neste início de ano, o West Ham insistia em segurá-lo até o meio do ano. Com esse detalhe resolvido, o que resta definir é a forma de pagamento do montante envolvendo a operação.

A reação do clube inglês nos últimos jogos na luta contra o rebaixamento, no entanto, mudou esse panorama. As vitórias sobre o Tottenham e o Sunderland nas duas últimas rodadas sem a presença do jogador brasileiro fez o clube mudar de ideia e optar pela negociação.

Segundo informações da Sky Sports, o desejo do jogador em retornar ao Brasil foi preponderante para a negociação ter esse novo rumo. Com 20 pontos, o time de Paquetá figura na 18ª colocação do Campeonato Inglês, cinco a menos que o Nottingham Forest, primeira equipe que está acima da zona de descenso da competição e tenta agora empilhar uma sequência de triunfos para manter a reação.

O jogador, absolvido da acusação de manipulação de resultados, deixou clara a sua intenção de retornar ao Brasil e vem contando com uma força-tarefa dos dirigentes rubro-negros para sacramentar essa negociação. A diretoria não gostou do posicionamento do atleta em deixar o clube e, com a reação iminente da equipe, está disposta a colocar um ponto final na questão.

Paquetá chega para ocupar uma lacuna deixada pelo meio-campista Gérson, atualmente no Cruzeiro, e que deixou o Flamengo depois do Mundial de clubes da Fifa do ano passado, disputado nos Estados Unidos. O atleta reforça o setor de meio-campo e seu estilo polivalente agrada ao técnico Filipe Luís, que prevê uma temporada bastante disputada.