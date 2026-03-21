Welbeck balança as redes duas vezes e Brighton impõe derrota ao Liverpool na Premier League Estadão Conteúdo 21.03.26 12h02 Um jogador de 35 anos foi responsável por impor uma inesperada derrota ao Liverpool neste sábado, no Falmer Stadium. O atacante Danny Welbeck marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 do Brighton sobre a equipe do técnico Arne Slot, pela Premier League. O resultado afasta ainda mais os Reds da briga pela liderança. Com o revés, a equipe fica estacionada nos 49 pontos. Já o Brighton chegou aos 43, ocupa a parte intermediária da tabela e tenta uma aproximação com o pelotão de frente. Os dois times voltam a campo pelo Inglês somente no dia 11 de abril, em partida válida pela 32ª rodada. O time vermelho abre os portões do Anfield para receber o Fulham enquanto o Brighton enfrenta o Burnley como visitante. O jogo contou com um atraso de 15 minutos em função de um acidente na rodovia A-27, principal acesso ao estádio do Brighton. Os organizadores, então, decidiram atrasar o início do confronto em 15 minutos para que o público pudesse ter mais tempo para chegar à arena esportiva. Na partida, o Liverpool sofreu um duro golpe com apenas quatro minutos de disputa. O atacante Ekitiké se machucou e teve de ser substituído por Curtis Jones. Desfalcado do egípcio Mohamed Salah e do goleiro Alisson, o conjunto vermelho viu o rival abrir o placar pouco tempo depois. Em uma jogada que nasceu de um cruzamento da esquerda, Gómez fez o passe de cabeça pelo lado direito da área para o complemento do veterano Danny Welbeck. Ele completou o lance em bela cabeçada e inaugurou o marcador aos 13 minutos. O Brighton cresceu na partida com a vantagem, liderou as ações ofensivas encurralando o adversário, mas foi punido por um cochilo da sua defesa. O zagueiro Dunk fez o recuo, Milos Kerkez ficou com a bola dentro da área e bateu com categoria para empatar a partida: 1 a 1 aos 29 minutos. Em jornada bastante inspirada, Welbeck voltou a fazer a diferença na etapa complementar. Em jogada similar à do primeiro gol, ele aproveitou passe de Hinshelwood após cruzamento da esquerda e completou com um chute rasteiro para fazer 2 a 1 para o time da casa aos dez minutos. Com 12 gols na Premier League, o veterano jogador foi o nome da partida e teve ainda a chance de fazer mais um. Substituído por Rutter, ele foi bastante festejado pela torcida quando deixou o gramado. Com uma postura defensiva na parte final, o Brighton soube segurar o ímpeto do Liverpool e consolidou a vitória de 2 a 1 dentro de seu estádio.U Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Brighton Liverpool COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36