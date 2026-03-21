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Welbeck balança as redes duas vezes e Brighton impõe derrota ao Liverpool na Premier League

Estadão Conteúdo

Um jogador de 35 anos foi responsável por impor uma inesperada derrota ao Liverpool neste sábado, no Falmer Stadium. O atacante Danny Welbeck marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 do Brighton sobre a equipe do técnico Arne Slot, pela Premier League.

O resultado afasta ainda mais os Reds da briga pela liderança. Com o revés, a equipe fica estacionada nos 49 pontos. Já o Brighton chegou aos 43, ocupa a parte intermediária da tabela e tenta uma aproximação com o pelotão de frente.

Os dois times voltam a campo pelo Inglês somente no dia 11 de abril, em partida válida pela 32ª rodada. O time vermelho abre os portões do Anfield para receber o Fulham enquanto o Brighton enfrenta o Burnley como visitante.

O jogo contou com um atraso de 15 minutos em função de um acidente na rodovia A-27, principal acesso ao estádio do Brighton. Os organizadores, então, decidiram atrasar o início do confronto em 15 minutos para que o público pudesse ter mais tempo para chegar à arena esportiva.

Na partida, o Liverpool sofreu um duro golpe com apenas quatro minutos de disputa. O atacante Ekitiké se machucou e teve de ser substituído por Curtis Jones. Desfalcado do egípcio Mohamed Salah e do goleiro Alisson, o conjunto vermelho viu o rival abrir o placar pouco tempo depois.

Em uma jogada que nasceu de um cruzamento da esquerda, Gómez fez o passe de cabeça pelo lado direito da área para o complemento do veterano Danny Welbeck. Ele completou o lance em bela cabeçada e inaugurou o marcador aos 13 minutos.

O Brighton cresceu na partida com a vantagem, liderou as ações ofensivas encurralando o adversário, mas foi punido por um cochilo da sua defesa. O zagueiro Dunk fez o recuo, Milos Kerkez ficou com a bola dentro da área e bateu com categoria para empatar a partida: 1 a 1 aos 29 minutos.

Em jornada bastante inspirada, Welbeck voltou a fazer a diferença na etapa complementar. Em jogada similar à do primeiro gol, ele aproveitou passe de Hinshelwood após cruzamento da esquerda e completou com um chute rasteiro para fazer 2 a 1 para o time da casa aos dez minutos.

Com 12 gols na Premier League, o veterano jogador foi o nome da partida e teve ainda a chance de fazer mais um. Substituído por Rutter, ele foi bastante festejado pela torcida quando deixou o gramado. Com uma postura defensiva na parte final, o Brighton soube segurar o ímpeto do Liverpool e consolidou a vitória de 2 a 1 dentro de seu estádio.U

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