Wagner Leonardo comemora volta: “O Santos é a minha casa”

Wagner Leonardo está de volta ao Santos. Emprestado ao Náutico em abril, o zagueiro retornou ao Peixe após pedido do técnico Fernando Diniz e já iniciou os treinos com o restante do elenco na tarde desta segunda-feira (12), no CT Rei Pelé.

- Fui surpreendido com o carinho tão grande que recebi da torcida do Náutico, desde o primeiro jogo até o último. Agradeço demais a passagem que tive por lá, mas estou de volta para ajudar. O Santos é a minha casa, né!? Estou desde 2009 no clube, minha família é daqui. Nasci em Praia Grande, cidade vizinha de Santos. É uma felicidade imensa retornar - afirmou.

Em pouco mais de três meses atuando em Timbu, o Menino da Vila firmou-se como zagueiro titular, entrou em campo 16 vezes, marcou dois gols e conquistou o título do Campeonato Pernambucano. De volta, o defensor se vê mais maduro após o período de empréstimo e torce por novas oportunidades na zaga santista.

- Apesar do pouco tempo que passei fora, sei que estou retornando um pouco mais experiente. Estava ajudando o Santos improvisado na lateral-esquerda antes de sair. E onde me colocarem eu vou ajudar sempre. Porém, todo jogador tem sua preferência, e a minha é atuar na zaga. Surgiu a oportunidade de ir para o Náutico atuar como zagueiro e não pensei duas vezes em ir. Agora estou de volta à disposição para jogar em qualquer lugar, mas prefiro atuar como zagueiro mesmo - ressaltou.