VP do Flamengo exalta decisão dos clubes pela criação de liga nacional: 'Sensatez e firmeza'

Nesta terça-feira, os presidentes de 19 clubes da Série A do Brasileirão entregaram uma carta à CBF na qual solicitaram mudanças estatutárias e comunicaram o desejo de criarem uma liga. O Flamengo foi um deles, e Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, exaltou a decisão dos mandatários e o momento de amadurecimento do futebol brasileiro.

"Parabéns a todos os presidentes de clubes pela sensatez e firmeza na decisão de criar uma Liga Nacional de Futebol Profissional. Muito honrado de ter, humildemente, testemunhado esse momento de amadurecimento do futebol brasileiro", publicou Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, em seu perfil.