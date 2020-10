Novo programa de esportes: vote e ajude a escolher o nome

O portal O Liberal.com e o Sistema Liberal de Rádio terão um novo programa de esportes, às 18h, toda segunda-feira. A ideia é debater todos os assuntos relevantes do esporte paraense, com comentários e lances das partidas. O nome do programa ainda será definido por de uma votação nas redes sociais da editoria de esportes.

Contexto

Após a primeira votação popular em duas redes socias, a editoria listou os nomes mais votados em duas redes sociais: o mais votado no microblog Twitter foi 'Último Lance', com 41% dos votos. Já no Facebook, Debate Bola obteve a maior quantidade de votos.

Para a definição final, uma nova votação visa a eleição final do nome do novo programa esportivo. Nesse caso, os votos computados serão somados. O nome que obter o maior número de votos, claro, levará a melhor.

Vote e escolha o nome do novo programa de esporte do portal https://t.co/o7dSsHlaNv e do Sistema Liberal de Rádios. — OLiberal.com | Esportes (@LiberalEsportes) October 22, 2020

Clique aqui e vote pelo Facebook