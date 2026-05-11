Volante revelado pelo Inter vai passar por cirurgia no tornozelo e deve desfalcar EUA na Copa Após passagem pelo Betis, estava na reserva do Atlético de Madrid e entrou no segundo tempo da eliminação da Champions diante do Arsenal Estadão Conteúdo 11.05.26 14h53 Johnny Cardoso (Instagram @johnny_l01) A série de desfalques na Copa do Mundo deve atingir o anfitrião Estados Unidos. Depois de revelar grave entorse no tornozelo direito do volante Johnny (João Lucas de Souza Cardoso), o Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a necessidade de processo cirúrgico no jogador de 24 anos. Revelado pelo Inter de Porto Alegre, o volante de 24 anos foi xodó da torcida colorada antes de se transferir para a Europa. Após passagem pelo Betis, estava na reserva do Atlético de Madrid e entrou no segundo tempo da eliminação da Champions diante do Arsenal. A lesão veio dois dias depois, em um treinamento. "Johnny Cardoso passará por cirurgia no tornozelo direito. O meio-campista sofreu um trauma durante o treino na última quinta-feira, que resultou em uma entorse grave com envolvimento da articulação", informou o Atlético de Madrid. "Enviamos muita força e apoio, Johnny, e desejamos uma recuperação rápida e completa da sua lesão." O clube colchonero não relevou o prazo para a recuperação, mas a primeira participação de Johnny em uma Copa do Mundo deve ser adiada. Nascido em Nova Jersey, o volante é filho de pais brasileiros e, sem espaço na seleção verde e amarelo, escolheu defender as cores dos Estados Unidos e estava animado por jogar uma Copa do Mundo. O técnico Mauricio Pochettino vinha convocando Johnny Cardoso com frequência e o escalou como titular em amistoso contra a Bélgica, em março - derrota por 5 a 2. O volante defendia as cores do país anfitrião da Copa do Mundo desde 2020 e agora deve adiar seu sonho de atuar em um Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Estados Unidos Johnny Cardoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 polêmica Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 11.05.26 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05