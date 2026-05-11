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Volante revelado pelo Inter vai passar por cirurgia no tornozelo e deve desfalcar EUA na Copa

Após passagem pelo Betis, estava na reserva do Atlético de Madrid e entrou no segundo tempo da eliminação da Champions diante do Arsenal

Estadão Conteúdo
fonte

Johnny Cardoso (Instagram @johnny_l01)

A série de desfalques na Copa do Mundo deve atingir o anfitrião Estados Unidos. Depois de revelar grave entorse no tornozelo direito do volante Johnny (João Lucas de Souza Cardoso), o Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a necessidade de processo cirúrgico no jogador de 24 anos.

Revelado pelo Inter de Porto Alegre, o volante de 24 anos foi xodó da torcida colorada antes de se transferir para a Europa. Após passagem pelo Betis, estava na reserva do Atlético de Madrid e entrou no segundo tempo da eliminação da Champions diante do Arsenal. A lesão veio dois dias depois, em um treinamento.

"Johnny Cardoso passará por cirurgia no tornozelo direito. O meio-campista sofreu um trauma durante o treino na última quinta-feira, que resultou em uma entorse grave com envolvimento da articulação", informou o Atlético de Madrid. "Enviamos muita força e apoio, Johnny, e desejamos uma recuperação rápida e completa da sua lesão."

O clube colchonero não relevou o prazo para a recuperação, mas a primeira participação de Johnny em uma Copa do Mundo deve ser adiada. Nascido em Nova Jersey, o volante é filho de pais brasileiros e, sem espaço na seleção verde e amarelo, escolheu defender as cores dos Estados Unidos e estava animado por jogar uma Copa do Mundo.

O técnico Mauricio Pochettino vinha convocando Johnny Cardoso com frequência e o escalou como titular em amistoso contra a Bélgica, em março - derrota por 5 a 2. O volante defendia as cores do país anfitrião da Copa do Mundo desde 2020 e agora deve adiar seu sonho de atuar em um Mundial.

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