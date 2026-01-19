Vojvoda projeta evolução do Santos e evita confirmar Gabigol contra o Corinthians Treinador avaliou que o desempenho geral esteve abaixo do ideal contra o Guaranu Redação O Liberal com informações da AE 19.01.26 10h12 Vojvoda (Reprodução TV) Após o empate por 1 a 1 com o Guarani no Campeonato Paulista, o técnico Juan Pablo Vojvoda direcionou o foco para a sequência da competição e o clássico contra o Corinthians. Apesar da frustração com o gol sofrido no fim da partida, o treinador reforçou a necessidade de evolução coletiva e maior efetividade ofensiva do Santos. O comandante santista reconheceu a criação de oportunidades para definir o confronto. Contudo, apontou a falta de eficiência como principal obstáculo da equipe. "Conseguimos ficar à frente no placar. Tivemos chances para aumentar essa diferença. Isso que precisamos: efetividade para encontrar uma diferença maior", afirmou. Apesar do pênalti desperdiçado pelo adversário e da atuação do goleiro Gabriel Brazão, Vojvoda avaliou o desempenho geral abaixo do ideal. "Não foi uma boa partida no geral. Não conseguimos ser efetivos, isso nos teria dado tranquilidade nesse tipo de partida. A sensação é amarga, não é boa", completou o treinador. Foco no Desenvolvimento da Equipe Com foco no médio prazo, o técnico destacou a importância do trabalho diário para fortalecer o elenco. Ele visa criar concorrência interna. Segundo Vojvoda, o Santos ainda passa por um processo de ajuste. "Vamos encontrando no dia a dia o melhor de cada um. Sabemos que temos que trabalhar para isso, ter dois jogadores por posição, para que possamos ter concorrência interna", explicou. Vojvoda também ressaltou a confiança no grupo e acredita na recuperação individual de atletas. Ele espera que consigam atingir seu melhor nível. "Os que estão abaixo vão conseguir recuperar o nível com trabalho e confiança do treinador", afirmou, sinalizando paciência e continuidade no planejamento. Preparação para o Clássico e Situação de Gabigol Sobre a preparação para o clássico, o treinador deixou claro que o foco inicial será a recuperação física do elenco. O intervalo entre as partidas é curto. "Temos poucos dias de preparação. Todas essas coisas precisam de análise e planejamento mais profundo. Vamos avaliar bem cada um", disse. Em relação a Gabriel Barbosa, o Gabigol, o comandante adotou cautela. Ele evitou confirmar a presença no duelo de quinta-feira. "Não sei se vamos contar com ele. Está fazendo o melhor com o departamento médico, levando de pouco. Vamos cuidar de cada jogador para que respondam a 100%", concluiu Vojvoda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 