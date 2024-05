VNL Feminina: horário e onde assistir Brasil x Itália ao vivo pela Liga das Nações (01/06)

Após uma vitória convincente contra a Holanda por 3 sets a 1, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei entra em quadra na madrugada de sábado (1º de junho), às 1h30 (horário de Brasília), para um grande desafio contra a Itália pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2024. A partida será realizada em Macau, na China, e terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Volleyball TV.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018. O Brasil se encontra na vice-liderança da tabela geral da Liga das Nações, atrás apenas da Polônia por um ponto. Uma vitória contra as italianas pode colocar a equipe verde-amarela na liderança da competição novamente.

Com um rendimento de 100% até o momento, a equipe comandada por Zé Roberto ostenta seis vitórias em seis jogos e busca se manter invicta na competição.

A Itália busca o bicampeonato nesta temporada. A equipe, que ocupa a terceira posição na tabela, com cinco vitórias e uma derrota, vem embalada após vencer a República Dominicana por 3 sets a 0 na última partida. As italianas estão entre uma das melhores seleções do mundo e contam com a estrela Paola Egonu, considerada por muitos como a melhor jogadora da atualidade, inclusive pela capitã brasileira Gabi Guimarães. A atletas já atuaram juntas no Vakifbank, da Turquia.

O histórico de confrontos entre Brasil e Itália é equilibrado. Em 2023, as seleções se enfrentaram três vezes, com duas vitórias brasileiras e uma italiana. Na última edição da VNL, em 2022, o Brasil venceu por 3 sets a 1.

As brasileiras já estão classificadas para as Olimpíadas de Paris 2024, mas buscam coroar a temporada com o título inédito da VNL.

Onde assistir ao vivo os jogos da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em OLiberal.com)