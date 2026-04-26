Viveros faz dois, Athletico vira sobre Vitória nos acréscimos e sobe para 5º do Brasileirão Estadão Conteúdo 26.04.26 20h52 O Athletico-PR conseguiu uma vitória dramática sobre o Vitória por 3 a 1 neste domingo, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense saiu atrás, empatou ainda no primeiro tempo e encontrou dois gols apenas nos acréscimos. Viveros foi herói da noite. Com o resultado, o Furacão sobe para a quinta colocação, com 22 pontos. Já o Vitória permanece com 15, após segurar a pressão durante boa parte do jogo, mas sucumbir no fim. O jogo começou aberto, com o Athletico tentando impor ritmo em chutes de média distância com Esquivel e João Cruz. O Vitória respondeu em bola aérea com Zé Vitor e foi mais eficiente quando teve espaço. Aos 21 minutos, Matheuzinho roubou a bola de Terán e encontrou Renê, que invadiu a área e finalizou com categoria para abrir o placar. O time da casa reagiu rápido e passou a pressionar. João Cruz levou perigo em finalização dentro da área, e Bruninho quase marcou de cabeça após escanteio. A igualdade veio aos 33, quando Viveros sofreu pênalti de Cacá e ele mesmo converteu. Antes do intervalo, o Athletico ainda teve a chance da virada em chute de Mendoza, mas sem sucesso. Na etapa final, o Furacão foi dominante e acumulou oportunidades, mas parou em um Lucas Arcanjo inspirado. Logo no início, Viveros saiu cara a cara após passe de Benavídez, mas o goleiro salvou com a cabeça em uma defesa incomum. A pressão seguiu em bola parada. João Cruz cobrou escanteio, Luiz Gustavo apareceu livre e cabeceou firme, mas novamente Arcanjo evitou o gol. No rebote, o volante ainda tentou, mas parou mais uma vez no camisa 1 do Vitória. O roteiro se repetiu aos 16. Bruninho puxou contra-ataque, cortou para o meio e finalizou. Arcanjo espalmou, e, na sobra, Viveros finalizou para outra intervenção do goleiro. Mesmo com o volume, o gol não saía, e o Vitória se fechava cada vez mais. Até que, já nos acréscimos, o Athletico encontrou a virada em um lance insistente dentro da área. Após cobrança de falta, Renan Peixoto acertou a trave. Na sequência, Luiz Gustavo finalizou da entrada da área e parou novamente em Lucas Arcanjo. No rebote, a bola ainda bateu em Marinho antes de sobrar para Viveros, que empurrou para o fundo do gol. E deu tempo ainda para Luiz Gustavo deixar o seu. Aos 52, ele recebeu de Benavídez e completou para o fundo das redes. Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Coritiba no sábado, às 18h30, no Barradão, em Salvador (BA). No mesmo dia, às 20h30, o Athletico recebe o Grêmio, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). FICHA TÉCNICA ATHLETICO 3 X 1 VITÓRIA ATHLETICO - Santos; Benavides, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli) e João Cruz (Dudu). Mendoza (Renan Peixoto), Viveros e Bruninho (Felipe Chiqueti). Técnico: Odair Hellmann. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenílson (Ronald Lopes), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Lucas Silva) e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renê (Fabri) e Erick (Marinho). Técnico: Jair Ventura. GOLS - Renê, aos 21, e Viveros, aos 33 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos 46, e Luiz Gustavo, aos 52 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias, Benavídez, Luiz Gustavo, Santos, Zapelli e Odair Hellmann (Athletico); Edenílson, Emmanuel Martínez, Lucas Silva e Zé Vitor (Vitória). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ) RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Athletico Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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