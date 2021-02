Novo contratado do Remo já enfrentou a dupla Re-Pa e afirma: 'Feliz pela oportunidade'

O novo contratado do Remo, o lateral esquerdo Felippe Borges, chega a Belém às 3h15 desta madrugada de sexta(26). O jogador é cria das categorias de base do Juventude-RS e chega por empréstimo ao Leão Azul. Em conversa com a equipe de OLiberal, o jovem atleta afirmou que sente-se feliz pelo acerto com o Remo e que está bem fisicamente.

“A expectativa é muito boa e feliz pela oportunidade. Estava treinando, preciso só pegar ritmo de jogo, treinar forte e esperar as oportunidades”, falou.

Felippe Borges atuou a Série C de 2020 pela equipe do Tombense-MG. O passe do atleta pertence ao Juventude, equipe que está na Série A do Brasileiro e que quer rodar o jogador para adquirir experiência. O contrato de Borges será até o fim no Campeonato Paraense, com o Remo tendo prioridade em uma possível negociação para a permanência do atleta para a Série B. Os salários do lateral esquerdo serão pagos pela equipe gaúcha neste período.

Na temporada 2019 o jogador atuou em Belém, contra o Paysandu, na Série C, em jogo realizado no estádio da Curuzu. Nesta partida o clube jaconero venceu por 1 a 0. No mesmo ano e pela mesma competição encarou o Remo, no Mangueirão, em jogo que terminou empatado sem gols.