Neymar falta a treino por virose um dia após ser flagrado em boteco em Santos Estadão Conteúdo 26.04.26 20h11 Ausente por opção do técnico Cuca no jogo do Santos com o Bahia neste sábado, dia 25, Neymar também não compareceu ao treino no CT Rei Pelé neste domingo. Porém, o motivo foi um pouco diferente, o que incomodou a diretoria santista, que justificou o caso em razão de uma virose. Segundo informações da ESPN, o astro era esperado para as atividades da manhã deste domingo, em preparação para o compromisso pela Sul-Americana na próxima terça-feira, contra o San Lorenzo. O staff do jogador foi acionado para justificar a ausência no treinamento. Por fim, o Santos justificou a ausência do astro em razão de problemas médicos. O astro deveria se juntar a Gabigol, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Brazão neste domingo para as atividades visando o torneio continental. Nenhum deles foi a campo contra o Bahia. Poupado do duelo pelo Brasileirão, Neymar foi flagrado neste sábado em um boteco em Santos comendo feijoada. O registro foi feito pela reportagem do portal UOL. De acordo com o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o Santos explicou a ausência do astro nos treinos deste domingo em razão de uma virose na noite de sábado. Com a vitória do Corinthians sobre o Vasco neste domingo, o Santos entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time do Parque São Jorge subiu para a 14ª posição com 15 pontos. O clube da Vila Belmiro agora é o 17º colocado, com 14. Mirassol, Remo e Chapecoense estão logo atrás, respectivamente. Confira o comunicado oficial do Santos à reportagem da ESPN: O atleta Neymar Jr. apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC. Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Neymar Jr., Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00