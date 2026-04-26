Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar falta a treino por virose um dia após ser flagrado em boteco em Santos

Estadão Conteúdo

Ausente por opção do técnico Cuca no jogo do Santos com o Bahia neste sábado, dia 25, Neymar também não compareceu ao treino no CT Rei Pelé neste domingo. Porém, o motivo foi um pouco diferente, o que incomodou a diretoria santista, que justificou o caso em razão de uma virose.

Segundo informações da ESPN, o astro era esperado para as atividades da manhã deste domingo, em preparação para o compromisso pela Sul-Americana na próxima terça-feira, contra o San Lorenzo. O staff do jogador foi acionado para justificar a ausência no treinamento. Por fim, o Santos justificou a ausência do astro em razão de problemas médicos.

O astro deveria se juntar a Gabigol, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Brazão neste domingo para as atividades visando o torneio continental. Nenhum deles foi a campo contra o Bahia.

Poupado do duelo pelo Brasileirão, Neymar foi flagrado neste sábado em um boteco em Santos comendo feijoada. O registro foi feito pela reportagem do portal UOL. De acordo com o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o Santos explicou a ausência do astro nos treinos deste domingo em razão de uma virose na noite de sábado.

Com a vitória do Corinthians sobre o Vasco neste domingo, o Santos entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time do Parque São Jorge subiu para a 14ª posição com 15 pontos. O clube da Vila Belmiro agora é o 17º colocado, com 14. Mirassol, Remo e Chapecoense estão logo atrás, respectivamente.

Confira o comunicado oficial do Santos à reportagem da ESPN: O atleta Neymar Jr. apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC.

Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

Neymar Jr., Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

esportes

Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas

Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos

26.04.26 9h00

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

SÉRIE C

Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos

Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

25.04.26 20h27

futebol

Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C

Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

25.04.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REMO

Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários

26.04.26 13h24

Futebol

Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo

Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe

25.04.26 21h41

futebol

No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família'

Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro

26.04.26 9h00

Futebol

Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo

Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu

26.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda