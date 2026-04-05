Vitória segura pressão com um a menos e empata com a Chapecoense na Arena Condá

Chapecoense e Vitória empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, o time catarinense buscou a reabilitação diante de sua torcida e chegou a ficar em vantagem numérica desde o final do primeiro tempo, após a expulsão de Edenílson. No entanto, o Leão da Barra demonstrou resistência defensiva e conseguiu buscar a igualdade no apagar das luzes, frustrando os planos de recuperação do clube mandante.

O Vitória agora soma 11 pontos. Já a Chapecoense chega aos 8 pontos. O time foi dirigido, de forma interina, por Celso Rodrigues porque Gilmar dal Pozzo foi demitido após a derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG.

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela agressividade ofensiva de ambos os lados. O time baiano começou melhor, desperdiçando chance com Renato Kayzer, mas viu a Chape crescer e dominar as ações com Jean Carlos e Bolasie, que pararam no goleiro Lucas Arcanjo.

O momento determinante ocorreu nos minutos finais, quando Edenílson cometeu falta em Ytalo para impedir uma oportunidade clara de gol; o árbitro aplicou o cartão vermelho direto, deixando o Vitória com dez jogadores e obrigando o técnico a recuar suas linhas para suportar a pressão catarinense.

No segundo tempo, a superioridade numérica deu à Chapecoense o controle territorial, embora o Vitória tenha assustado em contragolpes e lances de bola parada com Cacá e Anderson Pato.

O placar só foi inaugurado aos 41 minutos. Marcos Vinícius fez o levantamento preciso na área e Neto Pessoa apareceu nas costas da marcação para desviar de cabeça e marcar o gol da Chape.

A resposta baiana foi imediata. Aos 44, Matheuzinho sofreu falta de David dentro da área e o pênalti foi assinalado. Aos 47, o próprio Matheuzinho efetuou a cobrança rasteira no canto direito de Rafael Santos para selar o empate definitivo.

As equipes agora mudam o foco para seus próximos compromissos na temporada. O Vitória retorna a Salvador para enfrentar a Juazeirense nesta quarta-feira, às 19h, no Barradão, em partida válida pela Copa do Nordeste.

A Chapecoense terá a semana livre para treinamentos e volta a campo apenas no próximo domingo, às 11h, quando viaja para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão, buscando finalmente sair da zona de perigo da classificação nacional. A diretoria espera confirmar o seu novo técnico, que pode ser Fábio Matias, da Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 VITÓRIA

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Walter Clar); Camilo, João Vitor (David) e Jean Carlos (Neto Pessoa); Ênio, Ítalo (Marcinho) e Bolasie. Técnico: Celso Rodrigues (interino).

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenilson, Camutanga (Luan Cândido), Cacá e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Ronald (Nathan Mendes); Erick, Renato Kayzer (Renê) e Tarzia (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Neto Pessoa, aos 41, e Matheuzinho aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton e Marcos Vinícius (CHA); Ronald, Cacá, Ramon e Anderson Pato (VIT).

CARTÃO VERMELHO - Edenilson (VIT).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

PÚBLICO - 9.484 torcedores.

RENDA - R$ 383.020,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).