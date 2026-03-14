Vitória celebra ator Wagner Moura, torcedor ilustre, com triunfo sobre Atlético-MG no Barradão

Na tarde em que homenageou um torcedor ilustre, o ator Wagner Moura, indicado ao Oscar de Melhor Ator, o Vitória venceu por 2 a 0 o Atlético-MG, neste sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo impulsionou o time baiano para a 11ª posição, com sete pontos, deixando o rival mineiro para trás, em 15º, com cinco.

O Vitória, que vinha de empate por 1 a 1 no clássico Ba-Vi, entrou em campo estampando nas costas das camisas de seus jogadores os nomes de 23 personagens interpretados por Wagner Moura, baiano e torcedor fanático do clube que concorre ao Oscar neste domingo. Nomes como do Capitão Nascimento, Olavo e Pablo Escobar, entre outros, chamaram a atenção dos torcedores.

O carimbo de Wagner Moura confirmou o tabu do Vitória, que não perde para o Atlético-MG desde 2018 e atingiu sua 16ª vitória em cima do adversário, que tem 24 triunfos, além de 17 empates.

O técnico Eduardo Domínguez, durante a semana, tinha destacado a importância do Atlético-MG manter a regularidade neste início de competição, mas surpreendeu ao escalar um time alternativo, inclusive, com Hulk e Dudu no banco de reservas.

O time mineiro até começou bem, finalizando três vezes com perigo em menos de dez minutos. Mas o Vitória foi mortal e abriu o placar em seu primeiro chute a gol, aos 19 minutos. Renato Kaizer cobrou falta na frente da área, acertando um espaço aberto no meio da barreira. O goleiro Everson saltou e não evitou o gol. Ele levantou e esbravejou contra seus companheiros enquanto a torcida baiana festejava.

O Atlético-MG sentiu o golpe, não reagiu e ainda quase sofreu o segundo gol num chute em diagonal de Erick, neutralizado em grande defesa de Everson.

O segundo tempo começou da mesma forma do início, com o time mineiro em cima, porém, sem eficiência. Aos 12 minutos, Dudu e Hulk reforçaram o ataque atleticano ao entrarem nas vagas, respectivamente, de Cuello e Tomás Perez.

O Vitória, nos contra-ataques, ampliou o placar aos 22 minutos. Após receber passe lateral de Baralhas, o atacante Erick fez sua jogada característica, batendo em diagonal com o pé trocado. Desta vez, Everson saltou e não alcançou a bola: 2 a 0.

Depois disso, o time da casa soube administrar a vantagem, diante de um Atlético-MG pouco criativo e sem forças para a reação.

No meio de semana os dois times voltam a campo pela sétima rodada do Brasileirão. O Vitória vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), na quinta-feira. Um dia antes, o Atlético-MG recebe o são Paulo na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 ATLÉTICO-MG

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga e Ramon; Caíque (Edenilson), Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Renzo López); Marinho (Erick - Fabri) e Renato Kayzer (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-MG - Everson; Iván Román (Preciato), Ruan Tressoldi, Ivan Román e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez (Hulk), Reinier (Minda) e Gustavo Scarpa (Cassiera); Victor Hugo e Cuello (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Renato Kayzer, aos 19 minutos do primeiro tempo. Erick, aos 22 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque e Erick (Vitória). Tomás Perez, Ruan Tressoldi e Preciado (Atlético-MG).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 398.823,00.

PÚBLICO - 16.533 torcedores.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).