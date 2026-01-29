Vitor Roque celebra 1º gol pelo Palmeiras no ano: 'Importante para eu ganhar mais confiança'

Vitor Roque sabe que atacante vive de gols. Depois de terminar 2025 em alta, o camisa 9 do Palmeiras anotou pela primeira neste ano no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, quarta-feira, na Arena MRV. Apesar de estar acostumado a ir às redes adversárias, o jogador não escondeu que desencantar na temporada foi importante para ganhar embalo.

Depois de marcar por 20 vezes na temporada passada, o Tigrinho espera superar suas marcas em 2026 e, desta maneira, não escondeu o alívio e a felicidade pelo gol em Belo Horizonte em jogo bem disputado com o Atlético-MG.

"Muito feliz pelo meu gol e por estar ajudando a equipe mais uma vez. Importante para mim, para eu ganhar mais e mais confiança para seguir ajudando os meus companheiros. Espero continuar assim ao longo da temporada", afirmou o camisa 9, satisfeito com a igualdade fora de casa.

"Foi um empate muito importante para a gente, um ponto importante que nos vai ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro. Tentamos a vitória, mas não foi possível", analisou Vitor Roque, já mudando novamente a chave para o Paulistão, no 1qual o Palmeiras disputa a liderança com Novorizontino e Red Bull Bragantino e visita o e Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto.

"Vai ser um jogo muito difícil também", ressaltou, sem esconder o entusiasmo com os 12 pontos somados em cinco rodadas. "Estamos em uma posição boa no Paulista e agora é focar e continuar trabalhando com muita humildade. Vamos nos preparar bem para tentar buscar mais três pontos fora de casa", finalizou.

O histórico do confronto deixa o palmeirense animado. São nove vitórias e dois empates nos últimos 11 confrontos. A última derrota ocorreu há 12 anos, no Paulistão de 2014.