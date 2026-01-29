Vitor Roque celebra 1º gol pelo Palmeiras no ano: 'Importante para eu ganhar mais confiança' O Tigrinho espera superar suas marcas em 2026 e, desta maneira, não escondeu o alívio e a felicidade pelo gol em Belo Horizonte em jogo bem disputado com o Atlético-MG Estadão Conteúdo 29.01.26 17h43 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) Vitor Roque sabe que atacante vive de gols. Depois de terminar 2025 em alta, o camisa 9 do Palmeiras anotou pela primeira neste ano no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, quarta-feira, na Arena MRV. Apesar de estar acostumado a ir às redes adversárias, o jogador não escondeu que desencantar na temporada foi importante para ganhar embalo. Depois de marcar por 20 vezes na temporada passada, o Tigrinho espera superar suas marcas em 2026 e, desta maneira, não escondeu o alívio e a felicidade pelo gol em Belo Horizonte em jogo bem disputado com o Atlético-MG. "Muito feliz pelo meu gol e por estar ajudando a equipe mais uma vez. Importante para mim, para eu ganhar mais e mais confiança para seguir ajudando os meus companheiros. Espero continuar assim ao longo da temporada", afirmou o camisa 9, satisfeito com a igualdade fora de casa. "Foi um empate muito importante para a gente, um ponto importante que nos vai ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro. Tentamos a vitória, mas não foi possível", analisou Vitor Roque, já mudando novamente a chave para o Paulistão, no 1qual o Palmeiras disputa a liderança com Novorizontino e Red Bull Bragantino e visita o e Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto. "Vai ser um jogo muito difícil também", ressaltou, sem esconder o entusiasmo com os 12 pontos somados em cinco rodadas. "Estamos em uma posição boa no Paulista e agora é focar e continuar trabalhando com muita humildade. Vamos nos preparar bem para tentar buscar mais três pontos fora de casa", finalizou. O histórico do confronto deixa o palmeirense animado. São nove vitórias e dois empates nos últimos 11 confrontos. A última derrota ocorreu há 12 anos, no Paulistão de 2014. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Vítor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40