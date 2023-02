Vini Palma e Carol Bastides fazem sucesso em campeonato internacional de surfe

As revelações do surfe de Praia Grande fizeram sucesso no Circuito Semillero Pro Tour, no Peru. Os surfistas Vini Palma e Carol Bastides foram campeões nas categorias ouro e prata na competição internacional realizada em Playa La Isla. Após a vitória, os surfistas seguem empolgados com o que está por vir.

Vini Palma não perdeu a chance de mostrar toda sua habilidade técnica e vencer as categorias sub-12 e sub-14 na sua primeira disputa internacional. Além de ser campeão em duas categorias, a disputa trouxe a primeira nota 10 do surfista em uma competição fora do país.

“Estou muito feliz por esses dois títulos. Agora, é seguir focado em novas conquistas”, disse empolgado.

Vini Palma, campeão das categorias sub-12 e sub-14 (Divulgação/Prefeitura de Praia Grande)

Carol Bastides não fez diferente e avançou as etapas do circuito com manobras que uniram sutileza e velocidade. Mesmo lutando pelo primeiro lugar no pódio, Carol foi ultrapassada masvenceu a categoria de prata no sub-12.

Sem desanimar, a surfista disse que a temporada está apenas começando, e está animada com o que virá pela frente.

