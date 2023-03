Pará está no calendário do Brasileiro de Surf deste ano

O ano de 2023 está cheio de novidades, entre elas a realização da I Edição da Taça Brasil de Surf, realizada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSURF) e que marcará a abertura do Circuito Brasileiro de Surf Profissional. O evento será de 7 a 12 de março, na praia do Atalaia, em Salinas.

Além de muita adrenalina em águas paraenses, os atletas disputarão R$ 200.000,00 em prêmios. Segundo Noélio Sobrinho, presidente da Federação Paraense de Surf, as expectativas são grandes. "Em mais de 40 anos de Surf, é a primeira vez que o estado do Pará vai sediar uma etapa de um evento dessa grandeza. Em novembro, durante o Campeonato Brasileiro de Surf em Água Doce, que é um produto que nós criamos e estamos trabalhando no mesmo molde que transformamos o Surf na Pororoca em patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará, recebemos a presença do bicampeão mundial, hoje presidente da Confederação Brasileira de Surf, Flávio Padaratz, e fizemos uma boa política e trouxemos uma etapa para cá", disse ao enfatizar que o evento tem patrocínio do governo do estado do Pará, através da parceria com o deputado Fábio Freitas e da Alepa.

"São 300 atletas, de 15 estados, o que vai movimentar o município de Salinópolis. Visto que a data é março/abril, em pleno inverno amazônico, baixa temporada para o turismo, nós vamos colocar 300 atletas em hotéis, pousadas e resort durante seis dias, o que multiplicando são 1.800 hospedagens, além de alimentação, que são 3.200 alimentações, e também vai ter um festival de música que vai levar uma multidão até o município de Salinópolis. O Pará vai estar representado pelos melhores atletas e isso vai ser excelente para nossos atletas fazerem esse intercâmbio", concluiu o presidente.

Veja abaixo o calendário da temporada 2023 do Brasileiro de Surf:

De 27 de março a 02 de abril - 1ª ETAPA TAÇA BRASIL, em Salinas (PA)

De 11 a 19 de abril - 1ª ETAPA DREAM TOUR, em Xangri-lá (RS)

De 11 a 14 de maio - 1ª ETAPA SURF DE BASE, em Praia do Borete (PE)

De 19 a 21 de maio - 1ª ETAPA MASTER, Prainha (RJ)

De 22 a 28 de maio - 2ª ETAPA TAÇA BRASIL, em Maceió (AL)

De 29 de maio a 04 de junho - 3ª ETAPA TAÇA BRASIL, em Bahia (BA)

Junho a Outubro - BIG WAVE, Saquarema/Laguna

De 15 a 18 de junho - 1ª ETAPA LONGBOARD / SUP SURF / RACE, em Macumba (RJ)

De 22 a 25 de junho - 2ª ETAPA LONGBOARD / SUP SURF / RACE, em Santos (SP) ou Espírito Santo (ES)

De 30 de junho a 02 de julho - 1º ETAPA SURF ADAPTADO, em Maracaípe (PE)

De 07 a 09 de julho - 2ª ETAPA SURF ADAPTADO, em Cabedelo (PB)

De 04 a 12 de julho - 2ª ETAPA DREAM TOUR, em Matinhos (PR)

De 28 a 30 de julho - 2ª ETAPA MASTER, em Sergipe (SE)

De 10 a 13 de agosto - 2ª ETAPA SURF DE BASE, em Espírito Santo (ES)

De 30 de agosto a 07 de setembro - 3ª ETAPA DREAM TOUR, em Praia Mole (SC)

De 11 a 17 de setembro - 4ª ETAPA TAÇA BRASIL, em São Francisco do Sul (SC)

De 19 a 27 de setembro - 4ª ETAPA DREAM TOUR, em Baía Formosa (RN)

De 09 a 11 de outubro - 3ª ETAPA MASTER, em Garopaba (SC)

De 12 a 15 de outubro - 3ª ETAPA SURF DE BASE, em Garopaba (SC)

De 20 a 22 de outubro - 3ª ETAPA SURF ADAPTADO, em Búzios (RJ)

De 06 a 12 de novembro - 5ª ETAPA TAÇA BRASIL, em Garopaba (SC)

De 14 a 22 de novembro - 5ª ETAPA DREAM TOUR, em Rio de Janeiro (RJ)

De 24 a 26 de novembro - 4ª ETAPA MASTER, em Praia da Taíba (CE)

De 30 de novembro a 03 de dezembro - 3ª ETAPA LONGBOARD / SUP SURF / RACE, em Praia da Pipa (RN)

De 04 a 10 de dezembro - 6ª ETAPA TAÇA BRASIL, em Paracuru (CE)

De 12 a 20 de dezembro - 6ª ETAPA DREAM TOUR, em Fernando de Noronha (PE)

Atenção: Segundo a CBSurf, todas as etapas serão 100% confirmadas após a abertura das inscrições no sistema da CBSURF SGE BIGMIDIA.

