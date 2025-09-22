'Vini Jr. retrocede 5 anos': jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real Estadão Conteúdo 22.09.25 9h17 Quatro partidas como reserva e sem o status de intocável no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso, Vinícius Jr atravessa uma fase descendente com a camisa merengue quando mais uma vez é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro. Longe de ser aquele jogador decisivo, seu desempenho, segundo a imprensa espanhola, se assemelha ao apresentado na temporada 2020/2021, quando era uma promessa recém saída do futebol brasileiro. De acordo com informações do jornal esportivo Marca essa realidade está refletida nos números que o atleta vem apresentando. Nesta temporada, ele disputou 349 minutos de 540 possíveis, que dá um aproveitamento de 65%. Há cinco anos, quando ainda era um aspirante a titular da equipe, o cenário foi parecido. Sob a orientação de Zinedine Zidane, ele esteve em campo por 312 minutos em seis partidas: três delas como titular e nas outras três quando saiu do banco. Levando em conta a temporada passada, a queda de rendimento do atleta revelado pelo Flamengo é ainda mais evidente. Ele iniciou como titular nos seis primeiros confrontos e atuou o tempo todo em dois duelos. Num total de 540 minutos possíveis, ele participou de 526, o que aponta um percentual de 97%. Desde que despontou para o cenário do futebol como um fora de série, a temporada 2021/2022 foi a que mostrou a melhor versão do atacante. Campeão mundial pelo clube, ele deslanchou após figurar como titular em quatro encontros, jogando mais de 400 minutos nos seis primeiros embates. Antes titular absoluto, o atleta brasileiro chega nesta Bola de Ouro como uma opção de luxo de Xabi Alonso. O treinador no entanto, procura minimizar a questão sobre o astro vir frequentando o banco de reservas com maior frequência. "Ele não estava muito feliz (ao ser substituído na vitória sobre o Espanyol), mas estou satisfeito com seu desempenho", afirmou o treinador que venceu os seis primeiros jogos da equipe em La Liga e lidera o torneio de forma isolada. Q Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr Bola de Ouro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31