Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

O atacante Estêvão, o goleiro Alisson, o técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, as jogadoras Marta e Amanda Gutierrez, e o atacantes Raphinha e Vini Jr são os brasileiros indicados aos prêmios que serão oferecidos no evento da Bola de Ouro. O Botafogo completa a lista ao ser nomeado como um dos candidatos a clube do ano. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira.

Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid, estão entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que contempla o melhor jogador da temporada 2024/2025. Os principais concorrentes à dupla brasileira são Lamine Yamal, do Barcelona, Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, Jude Belligham, do Real Madrid e Harry Kane, do Bayern de Munique. Essa lista principal foi a última a ser divulgada.

O anúncio começou com a relação de candidatos ao Troféu Kopa e o atacante Estêvão foi um dos citados. O prêmio é oferecido ao melhor jogador sub-21 em ação na temporada 2023/2024. Revelado pelo Palmeiras, onde despontou para o cenário nacional, ele defendeu o time paulista no Mundial de Clubes. Nesta semana, a joia se integrou ao Chelsea, sua nova equipe.

Além do brasileiro, a lista apresenta nomes coo Ayyoub Bouaddi, Paul Cubarsi, Desiré Doué, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal e Kenan Yildiz.

Criado em 2018, o prêmio já contemplou astros do cenário mundial como o atacante francês Mbappé e o meio-campista inglês Bellingham, que atualmente defendem o Real Madrid, e o avante Lamine Yamal, um dos destaques do Barcelona.

Já Alisson, do Liverpool, está na lista dos candidatos que vão concorrer ao prêmio de melhor goleiro do mundo. Na relação de dez nomes indicados ao Troféu Yashin, ele será o representante nacional.

Entre os atletas nomeados estão jogadores consagrados na posição como o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, o argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, e Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain.

Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) e Yann Sommer (Inter de Milão) completam a lista de concorrentes a melhor goleiro do mundo.

Campeão da Copa América de futebol feminino com a seleção brasileira no último sábado, o técnico Arthur Elias é um dos indicados ao prêmio de melhor treinador no evento da Bola de Ouro. À frente da seleção nacional desde 2023, o profissional de 44 anos é o responsável por preparar o time verde amarelo para a Copa do Mundo feminina que será realizada no Brasil em 2027.

Seus oponentes na relação divulgada na corrida pelo troféu são Sonia Bompastor (Chelsea), Justine Madugu (Nigéria), Renè Slegers (Arsenal), e Sarina Wiegman (Inglaterra).

Ainda pelo futebol feminino, mais duas brasileiras entraram nesta seleta lista para concorrer à honraria de melhor jogadora do mundo. A atacante Amanda Gutierrez e a "rainha" Marta foram lembradas. As duas também participaram da recente conquista da Copa America com a seleção brasileira.

O Botafogo aumenta a lista de representantes brasileiros no evento. Atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, a equipe carioca vai tentar fazer frente aos gigantes europeus no evento. Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain são os outros candidatos.