Villarreal vence o Manchester United nos pênaltis, e conquista o título da Liga Europa

O Villarreal é o campeão da Liga Europa 2020/21. Nesta quarta-feira, o time espanhol encarou o Manchester United na Arena Gdansk, na Polônia, e a equipe comandada por Unai Emery venceu os Diabos Vermelhos nos pênaltis por 11 a 10 depois de empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Gerard Moreno e Cavani marcaram os gols no tempo regulamentar.

JOGO MORNOComo era de se esperar em uma final, o primeiro tempo foi bem disputado na Arena Gdansk. Villarreal e Manchester United não se lançaram desesperadamente ao ataque e não criaram tantas oportunidades claras de gol ao longo da primeira etapa.

Etapa inicial foi bem disputada (Foto: MICHAEL SOHN / POOL / AFP)

ELE MARCAEm uma das raras chances de gol nos 45 minutos iniciais, o Submarino Amarelo abriu o placar com o atacante Gerard Moreno, que faz grande temporada e foi convocado para a disputa da Eurocopa pela Espanha. Após cobrança de falta de Dani Parejo, o camisa 7 apareceu sozinho dentro da área para desviar e marcar. Foi o 30º gol do atacante em 46 partidas pelo Villarreal na temporada.

Gerard Moreno fez a melhor temporada da carreira (Foto: JANEK SKARZYNSKI / POOL / AFP)

ARTILHEIRO DO OUTRO LADOSe Gerard Moreno balançou as redes pelo lado espanhol, o artilheiro do Manchester United não deixou por menos. No início da etapa final, o uruguaio Edison Cavani deixou tudo igual na decisão da Liga Europa. Após chute de fora da área de McTominay, a bola sobrou nos pés do camisa 7 dos Diabos Vermelhos, que bateu para empatar o jogo com o gol aberto.

Após início ruim, Cavani teve final de temporada em alto nível (Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / AFP / POOL)

IGUALDADEApós o gol de empate, o Manchester United continuou pressionando o Villarreal, mas os Diabos Vermelhos não conseguiram balançar as redes. O atacante Cavani teve boa chance depois de jogada de Luke Shaw, mas cabeceou em cima da marcação. Nos acréscimos, Pau Torres teve chance para o Submarino Amarelo, mas mandou por cima do gol de De Gea.

Gerard Moreno e Cavani foram os autores dos gols no tempo normal (Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / POOL / AFP)

PRORROGAÇÃO​Nos 30 minutos adicionais, o Villarreal foi melhor no primeiro tempo e criou mais chances de marcar. No segundo tempo, já com a proximidade da disputa por pênaltis, as duas equipes não se expuseram tanto. No fim, o time espanhol chegou a pedir um pênalti de Fred após a bola bater na mão brasileiro em chute de Gerard Moreno, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, mandou seguir.

PÊNALTIS​Na disputa por pênaltis, todos os dez cobradores acertaram suas cobranças na série normal. Nas cobranças alternadas, todos os seis jogadores restantes do Villarreal precisaram bater, com 100% de aproveitamento, incluindo o goleiro Rulli. O goleiro De Gea, do Manchester United, perdeu sua cobrança e o Submarino Amarelo venceu por 11 a 10.

VEJA AS COBRANÇASVillarrealGerard Moreno - gol​Dani Raba - golPaco Alcácer - golAlberto Moreno - golDani Parejo - golMoi Gómez - golRaúl Albiol - golFrancis Coquelin - golMario Gaspar - golPau Torres - golGerónimo Rulli - gol

Manchester UnitedJuan Mata - gol​Alex Telles - gol​Bruno Fernandes - gol​Marcus Rashford - gol​Edinson Cavani - golFred - golDaniel James - golLuke Shaw - gol​Axel Tuanzebe - golVictor Lindelöf - golDe Gea - defesa de Rulli

PRIMEIRO TÍTULOCom o título, o Villarreal alcançou sua primeira Liga Europa. O clube espanhol chegou a ser campeão duas vezes (2003 e 2004) da Copa Intertoto da Uefa, competição que já foi extinta. Agora, o Submarino Amarelo disputará a Supercopa da Europa contra o vencedor do duelo entre Manchester City e Chelsea, que se enfrentam no próximo sábado.

PRESENÇA DE PÚBLICOO futebol europeu tem vivido a experiência da volta dos torcedores aos estádios após a pandemia da Covid-19. Com o advento da vacinação, torcedores das duas equipes puderam acompanhar a partida na Polônia. O público foi de aproximadamente 10 mil torcedores, mas nem todos usavam a máscara, que era obrigatória.

Torcida do Villarreal na Arena Gdansk (Foto: MAJA HITIJ / POOL / AFP)